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Додик: Изградили смо храм који ће служити генерацијама

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26.09.2026 12:30

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас на Палама да су институције Републике Српске са 1.400.000 КМ помогле изградњу и околно уређење Храма Сабора Светог архангела Гаврила на добробит вјерујућег народа.

"Сада смо трајно изградили храм који ће служити генерацијама које долазе", изјавио је Додик новинарима.

Додик је изразио задовољство што је храм данас освештао Његова светост патријарх српске Порфирије, у присуству великог броја митрополита и епископа Српске православне цркве, те бројног вјерујућег народа Пала и околине.

"И веома сам задовољан што сам имао прилику да помогнем изградњу храма који се веома импресивно уклопио у овај дио Пала", закључио је Додик.

Изградња Храма Сабора Светог архангела Гаврила започета је 2008. године, а након вишегодишњег труда свештенства и вјерника Пала, храм је завршен.

Смјештен је у центру Пала, на Студентском тргу, у непосредној близини Универзитетског центра и факултета, и представљаће важан дио духовног живота мјеста, преноси Срна.

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Тагови :

манастир

Пале

Милорад Додик

СНСД

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