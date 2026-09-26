Logo

Планина у Црној Гори окована снијегом као да је јануар: Издато упозорење за возаче

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.09.2026 12:26

Коментари:

0
Планина у Црној Гори окована снијегом као да је јануар: Издато упозорење за возаче
Фото: Pixabay

Иако је септембар тек на самом измаку, на сјеверу Црне Горе зима је већ показала зубе! На вишим предјелима Дурмитора пао је први озбиљнији снијег, а зимска идила са планинских путева – посебно са превоја Штуоц – изгледа као да је половина јануара, а не сам почетак календарске јесени.

Према кадровима које је забиљежила и подијелила популарна Инстаграм страница „Очи горске дурмиторске“, на коловозу се брзином свјетлости формирао слој влажног снијега дебљине до пет центиметара, док се уз саме ивице пута већ стварају мањи сњежни наноси.

ротација полиција

Србија

Бака и унук страдали у директном судару: Мајка дјетета тешко повријеђена

Оваквом призору претходило је нагло и драстично захлађење које је спустило температуру на око нуле. За свега неколико сати, шире подручје Жабљака и виши планински врхови потпуно су забијелили.

Хитно упозорење за возаче и туристе

Док је мјештанима овог кршевитог краја снијег у септембру добро позната појава, призори су изненадили бројне туристе који у овом периоду године и даље у великом броју посјећују Дурмитор.

Управо због странаца и посјетилаца који на планинске саобраћајнице могу кренути потпуно неприпремљени и без адекватне опреме за зимске услове, апелује се на максималан опрез за воланом. Влажан снијег на коловозу прави озбиљну поледицу и драстично смањује стабилност возила.

Снимци са превоја Штуоц још једном су показали колико се вријеме на Дурмитору може промијенити у само једном даху – јесен је тек закорачила, а путеви већ захтјевају пуну зимску приправност, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Дурмитор

Снијег

Коментари (0)

Прочитајте више

Карлеуша и Тошић не штеде новац за насљедницу: За школовање искеширали 90.000 евра?

Сцена

Карлеуша и Тошић не штеде новац за насљедницу: За школовање искеширали 90.000 евра?

3 ч

0
Тужна жена

Здравље

Живите сами а имате ову болест? Ових 5 корака вам могу спасити живот

3 ч

0
Саобраћајна несрећа у Бањалуци

Хроника

Несрећа у Бањалуци, повријеђено дијете

3 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Да ли је ово гријех на црвено слово? Стари обичај на Крстовдан који сви поштују

4 ч

0

Више из рубрике

аутобус сједишта вожња путници

Регион

Аутобус се сурвао поред пута, возач дословно нестао

18 ч

0
Чекић, судница

Регион

Осуђена на робију јер је мужу рекла да је пед*р

23 ч

0
Алексићу 40 година затвора због убиства матуранта: Максимална казна за злочин у Дрнишу

Регион

Алексићу 40 година затвора због убиства матуранта: Максимална казна за злочин у Дрнишу

1 д

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Регион

Веритас упозорава Србе: Опрез на граници с Хрватском, могућа хапшења!

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

15

31

Хорор у Хрватској: Пронађени дијелови тијела познатог спортисте

15

22

Удес код познатог ресторана у Бањалуци, стварају се гужве

15

21

Медвјед развалио врата штале и заклао седам оваца: Мјештани узнемирени

15

17

Цијело имање продаје за мање од 22.000 КМ

15

10

Срушила се зграда приликом експлозије: Погинуло шест особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима