Планина у Црној Гори окована снијегом као да је јануар: Издато упозорење за возаче

Аутор:АТВ редакција
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Иако је септембар тек на самом измаку, на сјеверу Црне Горе зима је већ показала зубе! На вишим предјелима Дурмитора пао је први озбиљнији снијег, а зимска идила са планинских путева – посебно са превоја Штуоц – изгледа као да је половина јануара, а не сам почетак календарске јесени.
Према кадровима које је забиљежила и подијелила популарна Инстаграм страница „Очи горске дурмиторске“, на коловозу се брзином свјетлости формирао слој влажног снијега дебљине до пет центиметара, док се уз саме ивице пута већ стварају мањи сњежни наноси.
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Оваквом призору претходило је нагло и драстично захлађење које је спустило температуру на око нуле. За свега неколико сати, шире подручје Жабљака и виши планински врхови потпуно су забијелили.
Док је мјештанима овог кршевитог краја снијег у септембру добро позната појава, призори су изненадили бројне туристе који у овом периоду године и даље у великом броју посјећују Дурмитор.
Управо због странаца и посјетилаца који на планинске саобраћајнице могу кренути потпуно неприпремљени и без адекватне опреме за зимске услове, апелује се на максималан опрез за воланом. Влажан снијег на коловозу прави озбиљну поледицу и драстично смањује стабилност возила.
Снимци са превоја Штуоц још једном су показали колико се вријеме на Дурмитору може промијенити у само једном даху – јесен је тек закорачила, а путеви већ захтјевају пуну зимску приправност, преноси Блиц.
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