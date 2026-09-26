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Карлеуша и Тошић не штеде новац за насљедницу: За школовање искеширали 90.000 евра?

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26.09.2026 12:03

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Карлеуша и Тошић не штеде новац за насљедницу: За школовање искеширали 90.000 евра?
Фото: Instagram

Атина Тошић, кћерка пјевачице Јелене Карлеуше и бившег фудбалера Душка Тошића, напушта Србију и иде у Италију на студије.

Атина је са оцем Душком недавно ишла да бира стан у којем ће живјети сама током школовања, а на почетку ће јој друштво правити мајка Јелена и сестра Ника.

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Јелена Карлеуша је о томе недавно говорила.

"Студираће модни менаџмент, на једном престижном универзитету. Тамо имам пуно пријатеља, имаћемо лијеп стан", рекла је недавно Карлеуша и додала:

"Организоваћемо то тако да Атина буде апсолутно безбједна, или Душко или ја ћемо бити стално са њом. Тако смо се договорили. Ја волим Милано због шопинга".

За школовање дали 90.000 евра?

Како се наводи, Атина је уписала престижни унивезитет у Милану, који се бави модом, а породица је за то издвојила чак 90.000 евра.

Познато је да Душко Тошић не штеди новац када су његове насљеднице у питању, а недавно је само за њихову прославу рођендана издвојио око 50.000 евра.

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"Плашим се за њену безбедност"

Карлеуша је недавно на снимању "Пинкових звезда" признала да се плаши за Атинину безбједност.

"Јако се плашим! Мислим да је ситуација у Европи узела маха. То да више немамо јасне разлике, ни у полу, ни у раси... Ни у каквом опредељењу, можеш да будеш и мачка и пас ако желиш, то се мени не свиђа. Тај екстремени либерализам који је од Европе и Америке направио небезбједни хаос за све, поготово за младе, то ми се никако не свиђа", рекла је Јелена и додала:

"Атина је већ јако талентована за моду, већ је почела да коментарише стајлинге. Има јако добар укус и мислим да ће се то све тек искристалисати у Милану. Она је потпуно другачија од мене, сведена, и што да не, мало мама да се угледа на њу".

Карлеуша је признала да са млађом ћерком Ником иде у Милано, како би била уз Атину.

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"Идем са њом док се мало не смири ситуација. Синоћ је плакала и Ника је плакала, тако да морам и Нику да водим. Тако да ћемо првих пар недјеља бити тамо са њом. Таман и Ника да има мало оправдање да не иде у школу", изјавила је Карлеуша.

(Телеграф)

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Тагови :

Јелена Карлеуша

Душко Тошић

Пјевачица

фудбалер

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