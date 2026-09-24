Млађи 25 година: Откривено ко је дечко с којим је Карлеуша ухваћена

Аутор:АТВ редакција
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Позната пјевачица и чланица жирија Пинкових звезда Јелена Карлеуша уживала је у ноћном изласку са млађим мушкарцем, који је привукао пажњу свих присутних, а оштром оку нашег папараца нису умакли.
И док јавност спекулише да ли је у питању нова романса, поп дива је поручила да воли пилетину и да је младић са снимка само њен добар друг, "Ало" је открио идентитет мистериозног момка с којим је Јелена ухваћена.
У питању је манекен Александар Шево који има само 23 године.
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Александар је млађи од Јелене 25 година, а упознали су се преко заједничких сарадника. Иначе, он је запослен у једној познатој модној агенцији и био је у Јеленином споту за нову пјесму ''Балкан бој''.
По свој прилици, Јелену и Александра зближили су нови пројекти и сарадња, а како смо даље сазнали, њих двоје су нераздвојни у посљедње вријеме, те тако осим што их можемо често видјети у ноћним проводима, он је довози и на снимања емисија такмичења ''Пинкове звезде''.
Иначе, прије три године писало се да је Александар био у вези са кћерком легендарног Здравка Чолића Чоле.
Њихову заједничку фотографију објавио је на свом профилу Боки 13.
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