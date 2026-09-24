Ера Ојданић једва извукао живу главу

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Ера Ојданић присјетио се својевремено најтежег тренутка у својој вишедеценијској каријери, када је 2017. године претрпио бруталан физички напад на вашару на космајским Тресијама.
Тада је претучен и опљачкан непосредно прије наступа са колегиницом Зорицом Марковић.
Иако годинама увесељава публику на вашарима широм Србије, фолкер истиче да током каријере није имао много инцидената, али да ће драму из Тресија памтити док је жив.
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"Имао сам само једну непријатност за све ове године, то је инцидент у Тресијама, када сам једва извукао живу главу, прије девет година", испричао је Ера Ојданић, наглашавајући да је пуком срећом остао жив.
Петорица пијаних младића га ударала рукама и ногама у леђа
Напад се догодио 2017. године на познатом вашару на Космају, гдје је требало да наступи са Зорицом Марковић. Све је почело у моменту када је Ера отишао да попије кафу, након чега је ситуација у секунди измакла контроли.
На њега је тада насрнула група од петорице младића под дејством алкохола.
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"Никада то нећу заборавити, нисам хтио да их гоним приватно, то су млади људи имају своју дјецу, тиме сам се водио. Реаговала је тада и полиција, кажњени су они, добио сам ударце ногама и рукама у леђа, а тада сам цијелу ноћ провео у болници", присјетио се пјевач.
Поред физичког насиља, фолкер је претрпио и велику материјалну штету јер су му насилници отели новац уз директне пријетње по живот. Пијани гости су му тада узели око 1.900 евра, узвикујући: “Убићемо те”.
Иако је тај догађај остао запамћен као један од најтежих у његовој дугој каријери, Ера није изгубио љубав према наступима и публици, па је и ове године направио сјајну атмосферу на Шабачком вашару, преноси "Ало".
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