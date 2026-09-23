Пјевачица оставила естраду по страни: Ужива у луксузу, ево чиме се сада бави

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Оља Карлеуша (45) одлучила је да естрадна свјетла и наступе остави по страни и посвети се мирнијем, али изузетно луксузном стилу живота.
Она је већ неко вријеме веома активна на друштвеним мрежама, гдје редовно дијели детаље из свог приватног живота и показује како изгледа њена свакодневица, а открила је и да она и супруг имају бизнис на Копаонику.
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Наиме, мало ко зна да пјевачица посједује сопствене апартмане на Копаонику, гдје проводи зимске дане. Оља се зими редовно оглашава са планине и показује како ужива у зимској идили.
Иако су многи сматрали да јој је музика била примарни извор прихода, Оља је искрено признала да је ситуација била знатно другачија.
– Ја од пјевања нисам живјела, то је био хоби од ког сам зарађивала фино. Нисам никакав директор, мој супруг је директор фирме – испричала је пјевачица, преноси “Гранд“.
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Оља је већ двије деценије у браку са бизнисменом Предрагом, са којим има сина. Како сама истиче, упознали су се када је она имала 23, а он 26 година, те су све у животу градили заједно од самог почетка. У њиховом дому постоји јасна подјела обавеза, док је супруг био фокусиран на пословање, Оља је преузела бригу о кући и дјетету, али и помагала око опремања некретнина.
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