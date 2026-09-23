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Пјевачица оставила естраду по страни: Ужива у луксузу, ево чиме се сада бави

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23.09.2026 22:48

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Пјевачица Оља Карлеуша приликом извођења пјесме подигла руке.
Фото: YouTube/Screenshot/Olja Karleusa

Пјевачица Оља Карлеуша (45) одлучила је да естрадна свјетла и наступе остави по страни и посвети се мирнијем, али изузетно луксузном стилу живота.

Она је већ неко вријеме веома активна на друштвеним мрежама, гдје редовно дијели детаље из свог приватног живота и показује како изгледа њена свакодневица, а открила је и да она и супруг имају бизнис на Копаонику.

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Наиме, мало ко зна да пјевачица посједује сопствене апартмане на Копаонику, гдје проводи зимске дане. Оља се зими редовно оглашава са планине и показује како ужива у зимској идили.

Иако су многи сматрали да јој је музика била примарни извор прихода, Оља је искрено признала да је ситуација била знатно другачија.

– Ја од пјевања нисам живјела, то је био хоби од ког сам зарађивала фино. Нисам никакав директор, мој супруг је директор фирме – испричала је пјевачица, преноси “Гранд“.

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Оља је већ двије деценије у браку са бизнисменом Предрагом, са којим има сина. Како сама истиче, упознали су се када је она имала 23, а он 26 година, те су све у животу градили заједно од самог почетка. У њиховом дому постоји јасна подјела обавеза, док је супруг био фокусиран на пословање, Оља је преузела бригу о кући и дјетету, али и помагала око опремања некретнина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Оља Карлеуша

Пјевачица

естрада

бизнис

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