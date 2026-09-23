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Ствари које никада не треба питати ChatGPT

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23.09.2026 21:33

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Ствари које никада не треба питати ChatGPT
Фото: Tanjug/AP/Richard Drew

ChatGPT недјељно користи више од 900 милиона људи, али постоје ствари које му једноставно не би требало повјеравати. Од медицинских и правних проблема до лозинки и пословних тајни, погрешан промпт може имати много озбиљније посљедице од нетачног одговора.

Разлог није само могућност да АИ погријеши. Разговор са ChatGPT нема исту законску повјерљивост коју корисник има када разговара са љекаром, адвокатом или терапеутом.

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На то је упозорио и директор компаније ОпенАИ Сем Алтман. Он је још 2025. године указао да суд може да затражи разговоре корисника са АИ четботом и заложио се за увођење посебне правне заштите таквих разговора.

Зато постоји најмање пет ствари за које ChatGPTи сличне АИ четботове не би требало користити.

1. Не тражите конкретне правне савјете

ChatGPT може веома увјерљиво да измисли судску одлуку, правни цитат или други податак који заправо не постоји. База истраживача Демијена Шарлотена броји више од 2.000 судских одлука широм свијета у којима су пронађени проблеми са садржајем генерисаним помоћу АИ-ја.

Међу њима су случајеви адвоката и грађана који су судовима достављали измишљене цитате и аргументе. Судови су у појединим случајевима због тога изрицали и новчане казне.

ChatGPT може да послужи за објашњавање општих правних појмова. Међутим, детаље активног спора и повјерљиве информације треба оставити за разговор са адвокатом.

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2. Немојте га користити као терапеута

АИ четбот може да дјелује као саговорник који увијек слуша, али управо ту настаје проблем. Модели имају тенденцију да се додворавају кориснику и потврђују његов поглед на ситуацију, чак и када би га требало преиспитати.

Истраживања су показала да такво понашање може да појача заблуде и друга проблематична увјерења. Илиноис, Невада и Мејн већ су усвојили прописе којима се АИ-ју ограничава пружање терапије или доношење терапијских одлука.

ОпенАИ је такође мијењао начин на који ChatGPT реагује на разговоре повезане са самоубиством и самоповређивањем. Компанија је у развој тих заштита укључила више од 170 стручњака из области менталног здравља.

3. Не убацујте повјерљиве пословне податке

Изворни код, интерни уговори, подаци клијената и документи означени као повјерљиви не би требало да завршавају у личном разговору са АИ четботом.

Самсунг је још 2023. године ограничио употребу генеративних АИ алата на службеним уређајима након што су запослени у ChatGPT унијели интерни изворни код. Компанија је тада упозорила да се подаци послати таквим сервисима обрађују на спољним серверима.

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Код потрошачких ЧетГПТ налога разговори могу бити кориштени за унапређивање модела у зависности од подешавања корисника. Међутим, чак и одсуство те опције не значи да би у ЧетГПТ требало уносити пословне тајне или друге повјерљиве информације.

4. Не ослањајте се на ChatGPT за дијагнозе и терапију

АИ може да објасни медицински термин или помогне кориснику да припреми питања за љекара, али не би требало да замијени стручну медицинску процјену.

Колико погрешан савјет може бити опасан показује случај 60-годишњег мушкарца који је тражио начин да смањи унос хлорида. Почео је да користи токсични натријум-бромид као замјену за кухињску со и након неколико мјесеци завршио је у болници, гдје је провео три недјеље.

Проблем је и приватност. Здравствени подаци које корисник сам унесе у ChatGPT немају аутоматски исту правну заштиту као информације које дијели са љекаром кроз заштићени здравствени систем.

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5. Никада не уносите лозинке и податке са докумената

Лозинке, једнократни кодови за пријављивање, бројеви пасоша и других личних докумената, као ни комплетни подаци платних картица и банковних рачуна, не би требало да се нађу у упиту.

Колико лако приватни разговор може постати јавно доступан показао је случај из 2025. године. Тада је у Гугл резултатима пронађено готово 4.500 јавно подијељених ChatGPT разговора, након чега је ОпенАИ уклонио опцију која је омогућавала њихово индексирање.

Додатни разлог за опрез је Мемори функција, која у зависности од подешавања може користити информације из претходних разговора како би персонализовала будуће одговоре. Због тога посебно осјетљиве податке не треба уносити ни када дјелује да ће бити потребни само једном.

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Правило је једноставно - ако податак не бисте послали непознатој особи или јавно објавили на интернету, добро размислите прије него што га унесете у АИ четбот. ChatGPT може бити користан алат, али није замјена за стручњака нити сеф за најосјетљивије податке.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ChatGPT

Вјештачка интелигенција

повјерљиве информације

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