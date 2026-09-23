Стигли су нови модели ChatGPT-ја

Аутор:АТВ редакција
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Америчка компанија Опен АИ представила је нове моделе вјештачке интелигенције ГПТ-6 Сол и ГПТ-6 Луна, наводећи да су у односу на претходне верзије јефтинији за коришћење и да праве мање грешака.
Нови модели дио су шесте генерације ГПТ модела, коју је Опен АИ раније овог мјесеца започео моделом ГПТ-6 Астра.
Компанија наводи да Сол и Луна доносе предности те генерације уз већу ефикасност и доступност.
Опен АИ је такође преполовио цијену приступа новим моделима преко програмског интерфејса апликације (АПИ) у односу на моделе Сол и Луна из серије ГПТ-5.6.
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АПИ користе углавном програмери и компаније, тако да могу да изаберу моделе ГПТ-6 Сол или Луна и да их угради у своју апликацију, сајт или неки други софтвер.
Опен АИ тада наплаћује коришћење према количини обрађеног текста (токенима), а не класичну мјесечну претплату.
Стандардна цијена ГПТ-6 Сол је два долара за милион улазних токена и 10 долара за милион излазних, а ГПТ-6 Луна 0,1 долар за милион улазних и 0,5 долара за милион излазних токена.
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Модел Сол намијењен је сложенијим задацима, попут програмирања, док је Луна усмјерен на рутинске послове великог обима са јасно дефинисаним циљем, као што су сажимање докумената, издвајање информација и одговарање на кратка питања.
Опен АИ наводи на својој веб страници да ГПТ-6 Сол на интерном тесту заснованом на стварним, анонимизованим разговорима корисника прави око упола мање чињеничних грешака него претходна верзија.
Компанија тврди да је тиме достигао ниво поузданости модела ГПТ-6 Астра, али уз знатно нижу цијену.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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