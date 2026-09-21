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Научници из Русије развили уређај који уклања 99 одсто прашине

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21.09.2026 20:09

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Задивљујућа апстрактна слика са честицама прашине које лебде на тамној позадини, стварајући магичну атмосферу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Научници Волгоградског државног техничког универзитета и Тјуменског индустријског универзитета у Русији развили су енергетски ефикасан систем за пречишћавање ваздуха који, према резултатима вишегодишњих испитивања, уклања око 99 одсто ситне и крупне прашине.

Како наводе истраживачи, нови уређај троши мање електричне енергије и производи мање буке у поређењу са већином комерцијалних система за пречишћавање ваздуха, преносе РИА Новости.

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Око двије трећине честица прашине у ваздуху има пречник између 2,5 и пет микрометара. За њихово уклањање из ваздуха савремени клима-уређаји често користе велике брзине струјања и вртложења ваздуха, што може бити један од узрока буке.

Нова технологија користи принцип сличан природном вртлогу. Спољашњи ваздух пролази кроз усмјеривач са лопатицама нагнутим под углом од 35 степени, након чега улази у конус са решеткастим отворима. Теже честице прашине усмјеравају се ка зидовима и завршавају у сабирном дијелу уређаја.

Пречишћени ваздух потом пролази кроз сорпционе филтере на бази зеолита и шунгита и кроз дифузоре улази у просторију, при чему се поново вртложи.

Истраживачи наводе да систем не захтијева скупо одржавање, већ само периодично уклањање прикупљене прашине помоћу кућног усисивача.

Посебна предност система, према ауторима, јесте смањење промаје. Вртложни ток ваздуха омогућава постепено смањење његове брзине у зони боравка на око 0,15 метара у секунди, што је у оквиру прописаних вриједности за стамбене просторије. Истовремено се температура доводног ваздуха приближава температури у просторији.

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Један од аутора истраживања, професор Валериј Азаров, навео је да је проблем пречишћавања ваздуха од ситне прашине посебно изражен на нижим спратовима зграда, гдје је веће загађење честицама које долазе са фасада.

Истраживачи планирају да у будућности прилагоде конструкцију за нове типове клима-уређаја намијењене различитим климатским условима и уклањању других загађивача, укључујући испарљива органска једињења.

(Танјуг)

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Тагови :

Русија

наука

научници

прашина

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