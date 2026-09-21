За пројекте у Вишеграду око 5,5 милиона КМ

Аутор:Оља Остојић
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Вишеград је данас био мјесто сусрета и сабрања, а мостове који настављају да граде Владе Српске и Србије представљају доказ да је Дрина кичма српског народа која не раздваја, већ спаја.
Радови на мосту ријеке Рзаве приводе се крају, а вриједност пројекта је 660 000КМ.
"Симболика изградње овог моста говори да смо ми повезани на све могуће начине али је свакако и физичка блискост у овом случају од изузетне важности", рекао је предсједник Владе Србије Ђуро Мацут.
"Овај мост није само конструкција која спаја двије обале, он спаја људе, свакодневне потребе наших грађана и просторе нашег града", рекао је начелник општине Вишеград Младен Ђуревић.
Положен је и камен темељац за проширење капацитета у вртићу Невен. Влада Републике Српске финансира изградњу како би се обезбиједило што више мјеста за мале Вишеграђане.
"Листа од 70 дјеце, листа чекања је заиста пуно за Вишеград, поготово за овај град гдје смо сви пријатељи, браћа, кумови, комшије. Ова донација коју смо добили од Владе Републике Српске је заиста од великог значаја", изјавила је директорка вртића "Невен" Данка Митровић.
"Стратегија Владе Републике Српске је била заједно са кабинетом предсједника да се изградњом вртића у цијелој Републици Српској обезбиједи довољан капацитет за све наше малишане. Ево овдје ћемо успјети то завршити и у многим локалним заједницама завршавамо", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Кључ општине Вишеград уручен је предсједнику СНСД-а Милораду Додику. Вишеграђани су захвални за безрезервну подршку развоју општине.
"Драго ми је што Вишеград иде путем успјеха, што гледамо све те пројекте, што овдје видимо један оптимизам који неусмњиво постоји. Има неких ствари гдје смо вјероватно нешто и погријешили, можда нешто нисмо стигли, али савршено добро знамо шта треба да завршимо. Од Андрићграда, за којег желимо да постане власништво Хидроелектрана овдје на Дрини", истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Начелник општине Вишеград уручио је признања и одликовања поводом славе општине. Међу награђеним су и предсједник Владе Србије који је добио повељу општине Вишеград.
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