Ови дијелови Бијељине данас без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на редовном одржавању, санацији мреже и замени стубова, Електро-Бијељина је најавила прекиде у снабдевању електричном енергијом.
Због радова на нисконапонској мрежи, без струје ће бити делови насеља: Горњи Бродац 2 (један излаз), Обарска Буковица (излаз према Станојевићима), Дијелови 1 (један излаз) у периоду од 09.00 до 14.00 часова.
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