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Ови дијелови Бијељине данас без струје

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21.09.2026 12:44

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Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Због планираних радова на редовном одржавању, санацији мреже и замени стубова, Електро-Бијељина је најавила прекиде у снабдевању електричном енергијом.

Због радова на нисконапонској мрежи, без струје ће бити делови насеља: Горњи Бродац 2 (један излаз), Обарска Буковица (излаз према Станојевићима), Дијелови 1 (један излаз) у периоду од 09.00 до 14.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Електро-Бијељина

Бијељина

насеља без струје

саопштење

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