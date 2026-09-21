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Медијске куће најавиле тужбу против Трампа

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21.09.2026 13:24

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Медијске куће најавиле тужбу против Трампа
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Медијске куће Си-Ен-Ен, Ем-Ес-Ен-Би-Си и лист "Политико" најавиле су тужбу против америчког предсједника Доналда Трампа, настојећи да пониште забрану којом се њиховим новинарима онемогућава приступ Бијелој кући.

Очекује се да ће тужба бити поднесена данас Окружном суду САД у Вашингтону.

"Устав штити слободу и имовинске интересе које медијске организације и извјештачи из Бијеле куће имају у погледу својих новинарских акредитива и приступа који им ти акредитиви омогућавају ради извјештавања из Бијеле куће у интересу јавности", наводи се у тужби.

Очекује се да ће ови медији изнијети аргумент да забрана крши њихова права гарантована Првим амандманом и да им се приступ ускраћује на неправилан начин, без претходног обавјештења или поштовања законске процедуре.

Трамп је у петак, 18. септембра, изјавио да је забрана услиједила као одговор на, како је рекао, "кумулативне приче" поменутих организација, оптужујући их за објављивање "фикције" и "лажних вијести".

Он је упозорио да би се и други медији могли суочити са сличним ограничењима, преноси Срна

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Тагови :

Доналд Трамп

медији

забрана

тужба

Бијела кућа

Америка

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