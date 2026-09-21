Костадиновић: Средства Владе Српске од значаја за неразвијене општине

Аутор:АТВ редакција
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Општини Костајница је најновијом одлуком Владе Републике Српске припало 29.125 КМ, а тај новац биће искориштен за правовремено извршење обавеза према корисницима различитих права, изјавила је Срни начелник општинског Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Мирјана Костадиновић.
"Ова средства ће бити искориштена за исплату права која остварују корисници социјалне заштите, подршку спортским клубовима, трошкове превоза ученика основне школе или трошкове стипендирања студената и средњошколаца, а према актуелним буџетским потребама", рекла је Костадиновићева.
Она је навела да је Влада Републике Српске током ове године општини Костајница, као неразвијеној локалној заједници, дозначила двије транше у укупном износу од 58.250 КМ.
"Прва транша од 21.428 КМ је утрошена за исплату права која остварују корисници у складу са Законом о социјалној заштити, док је друга од 36.821 КМ искориштена за подршку спортским клубовима који су остварили то право кроз јавни позив општине и исплату дијела средстава за превоз ученика Основне школе `Петар Мећава`", навела је Костадиновићева.
Према њеним ријечима, овој локалној заједници је у 2025. години по овом основу Влада Српске у четири транше дозначила укупно 91.812 КМ.
Влада Републике Српске донијела је у петак, 18. септембра, одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у укупном износу од милион КМ.
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