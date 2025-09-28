Млада бх. пливачица оборила рекорд Лане Пудар

Извор:
Кликс
28.09.2025
18:33
Коментари:0
Овог викенда у Братислави се одржава међународни пливачки митинг “Орка Чилдрен Кап 2025” на којем боје Босне и Херцеговине бране пливачи Пливачког клуба Аквафит из Сарајева.
Митинг у главном граду Словачке обиљежила је млада Есма Дизић, која је поставила два државна рекорда Босне и Херцеговине у категорији млађих кадеткиња.
Након што је јуче, првог дана такмичења, постала власница најбољег бх. времена за дјевојчице до десет година у дисциплини 100 метара прсно (1:25.70), данас је бриљирала и на 50 метара делфин. Резултатом 32.68 срушила је рекорд у категорији млађих кадеткиња, који је до данас држала најбоља бх. пливачица Лана Пудар (32.69), пише "Кликс".
Тенис
Лоше вијести за Новака Ђоковића: Тешка недјеља се наставља
Сјајан наступ у Братислави употпунила је и златним медаљама, чиме је још једном потврдила потенцијал и кандидатуру за врхунске резултате на великим међународним такмичењима.
Пливачица Аквафита у својој колекцији већ има три државна рекорда у истој категорији – на 50 и 200 метара слободно те на 1.500 метара слободно.
"Резултати постигнути у Братислави плод су напорног труда, рада и одрицања наше Есме Дизић. Нова два државна рекорда награда су за све што је радила протеклих година. Вјерујемо да је ово тек почетак оног најбољег што слиједи. Уз Есму, у екипи Аквафита имамо још неколико сјајних пливача и пливачица који се такође у Сарајево враћају с одличним резултатима и медаљама, а у скорој будућности могли би срушити још државних рекорда“, изјавио је Бакир Хаџиахметовић, шеф стручног штаба ПК Аквафит Сарајево.
Кошарка
Из Денвера ''пријете'' Николи Јокићу?
Првог дана такмичења медаље су освојили и остали чланови клуба. Нађа Шепер освојила је сребро и бронзу, Јан Раденовић допливао је до двије сребрне и једне бронзане медаље, док је Ведад Авдић узео бронзу. Екипу су још чинили Фарук Авдић, Џан Смајлхоџић, Ума Мујан и Ламија Чајић.
Најновије
Најчитаније
19
01
18
57
18
49
18
45
18
45
Тренутно на програму