Logo

Млада бх. пливачица оборила рекорд Лане Пудар

Извор:

Кликс

28.09.2025

18:33

Коментари:

0
Есма Дизић
Фото: Фејсбук

Овог викенда у Братислави се одржава међународни пливачки митинг “Орка Чилдрен Кап 2025” на којем боје Босне и Херцеговине бране пливачи Пливачког клуба Аквафит из Сарајева.

Митинг у главном граду Словачке обиљежила је млада Есма Дизић, која је поставила два државна рекорда Босне и Херцеговине у категорији млађих кадеткиња.

Након што је јуче, првог дана такмичења, постала власница најбољег бх. времена за дјевојчице до десет година у дисциплини 100 метара прсно (1:25.70), данас је бриљирала и на 50 метара делфин. Резултатом 32.68 срушила је рекорд у категорији млађих кадеткиња, који је до данас држала најбоља бх. пливачица Лана Пудар (32.69), пише "Кликс".

68715ce9374ba djokovic

Тенис

Лоше вијести за Новака Ђоковића: Тешка недјеља се наставља

Сјајан наступ у Братислави употпунила је и златним медаљама, чиме је још једном потврдила потенцијал и кандидатуру за врхунске резултате на великим међународним такмичењима.

Пливачица Аквафита у својој колекцији већ има три државна рекорда у истој категорији – на 50 и 200 метара слободно те на 1.500 метара слободно.

"Резултати постигнути у Братислави плод су напорног труда, рада и одрицања наше Есме Дизић. Нова два државна рекорда награда су за све што је радила протеклих година. Вјерујемо да је ово тек почетак оног најбољег што слиједи. Уз Есму, у екипи Аквафита имамо још неколико сјајних пливача и пливачица који се такође у Сарајево враћају с одличним резултатима и медаљама, а у скорој будућности могли би срушити још државних рекорда“, изјавио је Бакир Хаџиахметовић, шеф стручног штаба ПК Аквафит Сарајево.

Nikola Jokić

Кошарка

Из Денвера ''пријете'' Николи Јокићу?

Првог дана такмичења медаље су освојили и остали чланови клуба. Нађа Шепер освојила је сребро и бронзу, Јан Раденовић допливао је до двије сребрне и једне бронзане медаље, док је Ведад Авдић узео бронзу. Екипу су још чинили Фарук Авдић, Џан Смајлхоџић, Ума Мујан и Ламија Чајић.

Подијели:

Тагови:

plivanje

Lana Pudar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Фудбал

Тужна судбина задесила Едина Џеку

1 ч

0
Бивши министар осуђен на смртну казну због мита

Свијет

Бивши министар осуђен на смртну казну због мита

37 мин

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху: Постоји могућност амнестије Хамаса

38 мин

0
Црногорска министарка тешко повријеђена у саобраћајној несрећи

Хроника

Црногорска министарка тешко повријеђена у саобраћајној несрећи

55 мин

0

Више из рубрике

Италија је шампион свијета у одбојци

Остали спортови

Италија је шампион свијета у одбојци

3 ч

0
Одржана комеморација легендарном Драгану Батару

Остали спортови

Одржана комеморација легендарном Драгану Батару

5 ч

0
Србин постао шампион свијета у јако чудном спорту

Остали спортови

Србин постао шампион свијета у јако чудном спорту

1 д

0
Преминуо Драган Батар: Биће упамћен као легенда бањалучког бокса

Остали спортови

Преминуо Драган Батар: Биће упамћен као легенда бањалучког бокса

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

01

Тежи удес у Српској: Возило избјегавало пса, у једном ауту била трудница

18

57

Централне вијести, 28.09.2025.

18

49

Лопов упао у кућу, пред очима мајке дјечаку (5) ашовом одрубио главу

18

45

Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

18

45

Аутом се закуцао у стуб у бх. граду, возило готово преполовљено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner