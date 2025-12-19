Кола Хитне се закуцала у "марицу", има повријеђених

19.12.2025
22:25
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у Грчкој када је амбулантно возило приватне болнице, које је превозило пацијенте, ударило у полицијски комби постављен због блокаде пута. У судару је повријеђен један члан посаде хитне помоћи.
Несрећа се догодила у поподневним сатима, док су се у амбуланти налазила два пацијента на путу ка болници. Према првим информацијама, судар је био снажан, али су посљедице, срећом, биле блаже него што се у први мах страховало.
Хитна налетјела на полицијски комби
Према свједочењу сувозача у амбуланти, возило је без задржавања прошло кроз блокаду коју су поставили пољопривредници. Међутим, само неколико тренутака касније, на коловозу се појавио полицијски комби, који је, како наводи, био готово попријечно паркиран.
Хроника
Одјекнуле три снажне експлозије: Пожар гута зграду
„Нисмо га видели на вријеме. Није имао укључена свјетла, осим ротације. Возач је покушао да избјегне судар, али није успио“, рекао је сувозач амбуланте из Грчке.
Пацијенти без тежих повреда
У полицијском комбију налазили су се полицајци који су, према доступним информацијама, прошли без повреда. Ни пацијенти из амбуланте нису задобили теже повреде, док је један члан медицинске посаде повријеђен и збринут након судара.
"Све се догодило у секунди. Ништа се није видело. Срећом, сви смо остали живи“, изјавио је један од пацијената.
Узрок несреће биће утврђен истрагом, а инцидент је поново отворио питање безбједности, видљивости и сигнализације током привремених блокада путева, нарочито када је ријеч о проласку возила хитних служби, пише Блиц.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму