Logo
Large banner

Кола Хитне се закуцала у "марицу", има повријеђених

19.12.2025

22:25

Коментари:

0
Кола Хитне се закуцала у "марицу", има повријеђених
Фото: Pexels

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у Грчкој када је амбулантно возило приватне болнице, које је превозило пацијенте, ударило у полицијски комби постављен због блокаде пута. У судару је повријеђен један члан посаде хитне помоћи.

Несрећа се догодила у поподневним сатима, док су се у амбуланти налазила два пацијента на путу ка болници. Према првим информацијама, судар је био снажан, али су посљедице, срећом, биле блаже него што се у први мах страховало.

Хитна налетјела на полицијски комби

Према свједочењу сувозача у амбуланти, возило је без задржавања прошло кроз блокаду коју су поставили пољопривредници. Међутим, само неколико тренутака касније, на коловозу се појавио полицијски комби, који је, како наводи, био готово попријечно паркиран.

Кисељак пожар

Хроника

Одјекнуле три снажне експлозије: Пожар гута зграду

„Нисмо га видели на вријеме. Није имао укључена свјетла, осим ротације. Возач је покушао да избјегне судар, али није успио“, рекао је сувозач амбуланте из Грчке.

Пацијенти без тежих повреда

У полицијском комбију налазили су се полицајци који су, према доступним информацијама, прошли без повреда. Ни пацијенти из амбуланте нису задобили теже повреде, док је један члан медицинске посаде повријеђен и збринут након судара.

"Све се догодило у секунди. Ништа се није видело. Срећом, сви смо остали живи“, изјавио је један од пацијената.

Узрок несреће биће утврђен истрагом, а инцидент је поново отворио питање безбједности, видљивости и сигнализације током привремених блокада путева, нарочито када је ријеч о проласку возила хитних служби, пише Блиц.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Грчка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одјекнуле три снажне експлозије: Пожар гута зграду

Хроника

Одјекнуле три снажне експлозије: Пожар гута зграду

50 мин

0
Nafta postrojenje

Економија

Цијене нафте поново у расту

55 мин

0
Централне вијести, 19.12.2025.

Централне вијести

Централне вијести, 19.12.2025.

58 мин

0
Бескућник донирао 200 евра самохраним мајкама: Жели да им Божић буде љепши

Свијет

Бескућник донирао 200 евра самохраним мајкама: Жели да им Божић буде љепши

1 ч

0

Више из рубрике

Бескућник донирао 200 евра самохраним мајкама: Жели да им Божић буде љепши

Свијет

Бескућник донирао 200 евра самохраним мајкама: Жели да им Божић буде љепши

1 ч

0
САД увеле санкције породици и сарадницима Николаса Мадура

Свијет

САД увеле санкције породици и сарадницима Николаса Мадура

1 ч

0
Стравична смрт познатог златара

Свијет

Стравична смрт познатог златара

2 ч

0
Захарова: Европске бирократе копају по џеповима својих пореских обвезника

Свијет

Захарова: Европске бирократе копају по џеповима својих пореских обвезника

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Бруцелоза коси стада, куга на прагу

22

42

Сушене грожђице се повлаче са тржишта

22

32

Никола пронађен мртав: Сумњива прошлост појачава мистерију смрти

22

25

Кола Хитне се закуцала у "марицу", има повријеђених

22

24

Зашто мушкарци остављају "добре" жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner