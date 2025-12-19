Бескућник донирао 200 евра самохраним мајкама: Жели да им Божић буде љепши

19.12.2025
21:58
Мушкарац без сталног пребивалишта из Штутгарта мјесецима је скупљао повратне флаше како би прикупио 200 евра. Новац, међутим, није задржао за себе, већ га је донирао самохраним мајкама, сматрајући да је њима потребнији.
Бескућник, који себе назива надимком "Schwalbe", предао је прикупљени износ Социјалној служби католичких жена с жељом да се средства искористе како би се самохраним мајкама омогућио љепши Божић. О овом чину први је извијестио њемачки јавни сервис SWR.
У руком писаном писму "Schwalbe" је замолио да се новац прослиједи самохраним мајкама "како би имале лијеп празник", саопштила је Социјална служба Бискупије Ротенбург-Штутгарт.
Сестра Никола Мариа, која је преузела омотницу с новцем, изјавила је да је била дубоко дирнута: "Ова геста показује да права великодушност не познаје границе - нарочито када долази од некога ко и сам има врло мало."
Донација је у међувремену прослијеђена једној мајци у потреби у источном дијелу Штутгарта, а из Социјалне службе истичу да је помоћ стигла у правом тренутку.
Предсједница управе Социјалне службе, Свења Грус, познаје донатора лично. "Schwalbe по лијепом времену сједи на зидићу у централном Шлосгартену и чита књиге", рекла је, додајући да их је његов гест оставио без ријечи и испунио захвалношћу.
Како би прикупио 200 евра, бескућник је морао сакупити око 2.500 повратних флаша, рачунајући просјечну повратну накнаду од осам центи по флаши. Након своје великодушне донације желио је остати у позадини. За SWR је изјавио да је увјерени хришћанин те да, будући да Исус сљедеће седмице слави рођендан, ових 200 евра види као свој поклон Богу, преноси "Fenix-Magazin".
Његова порука гласи: "Једни имају превише, други премало - заправо би за све било довољно када би се богатство праведније расподијелило."
