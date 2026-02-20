Наташа Беквалац о наводима да је Каспер хтио да је жени

Извор:
Курир
20.02.2026
13:38
Наташа Беквалац недавно се поново нашла у жижи јавности због љубавног живота, али овога пута не свог.
Наиме, у јавност су изашле преписке вjереника Мине Костић, гдје он наводно говори како жели да дође до Беквалчеве и да жели да је жени.
Наташа Беквалац се тим поводом није оглашавала, а недавно је проговорила о овој теми са осмијехом на лицу.
- Није било могуће не видјети такве наслове. Не бих себи дала за право да коментаришем било чији љубавни живот, сем мог јер само ту знам тачно шта се дешава. Мада, нисам сигурна некад ни за то - изјавила је Наташа за Хyпе.
Љубавни пар је гостовао код Бокија 13 и говорио о свом односу, љубави али и лошим коментарима.
Љубавни пар недавно је гостовао у емисији код Бокија 13 и том приликом споменуо преписке о пjевачици.
Мина се присетила бившег партнера Игора, а Боки је искористио прилику и споменуо шушкања да је Мане Ћурувија својевремено писао и Наташи Беквалац.
- Игор је био заљубљен у мене док сам још радила на Пирани. Он је мени то рекао. Ево и Каспер је већ 20 година заљубљен у мене - изјавила је пјевачица.
- Пусти ти мени то сад, зато је писао другим пјевачицама - прекинуo је Боки у свом стилу.
- Не браним га стварно, али ја да сам мушко и ја бих писала Наташи Беквалац - рекла је Мина са осмијехом на лицу.
