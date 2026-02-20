Logo
Ово су симптоми АЛС-а, болести послије које је преминуо Ерик Дејн

Агенције

20.02.2026

10:39

Преминуо Ерик Дејн
Фото: Screenshot / YouTube

Свијет филма опрашта се од Ерика Дејна, најпознатијег по улози доктора Марка Слоуна у серији "Увод у анатомију", као и Кала Џејкобса у серији "Еуфорија".

Глумац је преминуо у 53. години, послије дуге и храбре борбе са амиотрофичном латералном склерозом (АЛС).

Борба са неизљечивом болешћу

"Са тешким срцем саопштавамо да је Ерик Дејн преминуо у четвртак поподне, након храбре борбе са амиотрофичном латералном склерозом (АЛС). Посљедње дане провео је окружен блиским пријатељима, посвећеном супругом и двјема вољеним кћеркама, Били и Џорџијом, које су биле центар његовог свијета", наводи се у званичном саопштењу.

Beba

Свијет

Ухапшена чедоморка и саучесници: Убила бебу и бацила је поред смећа

Глумац је о својој болести јавно говорио 2025. године. Од тада се активно залагао за подизање свијести о АЛС-у и подршку истраживањима ове неизљечиве болести. Ерик Дејн се са великом одлучношћу борио за побољшање положаја свих који се суочавају са амиотрофичном латералном склерозом.

"Ерик је обожавао своје фанове и заувијек је био захвалан на огромној подршци и љубави коју је добијао. Много ће нам недостајати и увијек ћемо га се сјећати с љубављу", поручили су његови најближи.

Шта је АЛС - амиотрофична латерална склероза?

О својој дијагнози јавно је говорио у априлу прошле године. У јуну, током првог телевизијског интервјуа, открио је да је први симптом био "слабост десне руке".

svadba mlada mladenci

Занимљивости

Скандал на свадби: Свекрва преотела младожењу усред плеса, млада у сузама

АЛС је прогресивна неуродегенеративна болест која доводи до постепеног пропадања мишића, а за сада не постоји ефикасан лијек.

"Желим да проводим вријеме са породицом и, ако будем могао, још мало да радим. Не сматрам да је ово крај моје приче. У дубини срца осјећам да ово још није мој крај", рекао је.

Глас обољелих од АЛС-а

Ерик Дејн био је снажно посвећен подршци особама обољелим од АЛС-а и истраживањима неуродегенеративних болести. У октобру прошле године, заједно са организацијом "I AM ALS", отпутовао је у Вашингтон како би се заложио за повећање финансирања истраживања.

илу-рупа-02112025

Градови и општине

Приједор: Начелник кажњен јер није закрпио рупу на путу

Организација је истакла да је био "непоколебљиви заговорник, диван човјек и прави лидер покрета у борби против АЛС-а".

"Ерик је своју популарност користио не због славе, већ ради дјеловања", наводи се у саопштењу.

Симптоми АЛС-а

Према клиници "Кливленд", симптоми амиотрофичне латералне склерозе укључују:

  • слабост мишића (руке, ноге и врат)
  • грчеве у мишићима
  • трзање мишића у шакама, стопалима, раменима и/или језику
  • укоченост мишића
  • потешкоће у говору (неразговјетан говор, отежано изговарање ријечи)
  • појачано лучење пљувачке
  • невољне емоционалне реакције (попут смијеха или плача)
  • умор
  • отежано гутање (дисфагија)

Рани симптоми обично подразумијевају слабост или укоченост мишића у рукама и ногама, као и проблеме са говором и гутањем.

Због тога свакодневне активности, попут писања или јела, могу да постану отежане. Временом се симптоми најчешће шире на цијело тијело. Брзина напредовања болести разликује се од особе до особе.

Како симптоми постају израженији, може доћи до отежаног дисања, стајања или ходања. Могућ је и значајан губитак тјелесне тежине.

Обратите се свом љекару ако примијетите погоршање симптома, а хитну медицинску помоћ потражите уколико имате потешкоће са дисањем.

