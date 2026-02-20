Ово су симптоми АЛС-а, болести послије које је преминуо Ерик Дејн

Извор:
Агенције
20.02.2026
10:39
Свијет филма опрашта се од Ерика Дејна, најпознатијег по улози доктора Марка Слоуна у серији "Увод у анатомију", као и Кала Џејкобса у серији "Еуфорија".
Глумац је преминуо у 53. години, послије дуге и храбре борбе са амиотрофичном латералном склерозом (АЛС).
"Са тешким срцем саопштавамо да је Ерик Дејн преминуо у четвртак поподне, након храбре борбе са амиотрофичном латералном склерозом (АЛС). Посљедње дане провео је окружен блиским пријатељима, посвећеном супругом и двјема вољеним кћеркама, Били и Џорџијом, које су биле центар његовог свијета", наводи се у званичном саопштењу.
Глумац је о својој болести јавно говорио 2025. године. Од тада се активно залагао за подизање свијести о АЛС-у и подршку истраживањима ове неизљечиве болести. Ерик Дејн се са великом одлучношћу борио за побољшање положаја свих који се суочавају са амиотрофичном латералном склерозом.
"Ерик је обожавао своје фанове и заувијек је био захвалан на огромној подршци и љубави коју је добијао. Много ће нам недостајати и увијек ћемо га се сјећати с љубављу", поручили су његови најближи.
О својој дијагнози јавно је говорио у априлу прошле године. У јуну, током првог телевизијског интервјуа, открио је да је први симптом био "слабост десне руке".
АЛС је прогресивна неуродегенеративна болест која доводи до постепеног пропадања мишића, а за сада не постоји ефикасан лијек.
"Желим да проводим вријеме са породицом и, ако будем могао, још мало да радим. Не сматрам да је ово крај моје приче. У дубини срца осјећам да ово још није мој крај", рекао је.
Ерик Дејн био је снажно посвећен подршци особама обољелим од АЛС-а и истраживањима неуродегенеративних болести. У октобру прошле године, заједно са организацијом "I AM ALS", отпутовао је у Вашингтон како би се заложио за повећање финансирања истраживања.
Организација је истакла да је био "непоколебљиви заговорник, диван човјек и прави лидер покрета у борби против АЛС-а".
"Ерик је своју популарност користио не због славе, већ ради дјеловања", наводи се у саопштењу.
Рани симптоми обично подразумијевају слабост или укоченост мишића у рукама и ногама, као и проблеме са говором и гутањем.
Због тога свакодневне активности, попут писања или јела, могу да постану отежане. Временом се симптоми најчешће шире на цијело тијело. Брзина напредовања болести разликује се од особе до особе.
Како симптоми постају израженији, може доћи до отежаног дисања, стајања или ходања. Могућ је и значајан губитак тјелесне тежине.
Обратите се свом љекару ако примијетите погоршање симптома, а хитну медицинску помоћ потражите уколико имате потешкоће са дисањем.
