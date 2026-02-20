Утопило се осам туриста у језеру: Потонули под лед

Извор:
Најмање осам особа се утопило, док је једно спасено када је возило са страним туристима упало у Бајкалско језеро, изјавио је губенатор Иркутске области Игор Кобзев.
"Трагедија на Бајкалском језеру. У близини рта Хобој возило које је превозило стране туристе упало је у залеђено језеро и потонуло под лед", написао је Кобзев на платформи "Макс".
Он је додао да је, према ријечима очевидаца, један туриста успио да се извуче, док се претпоставља да су остали путници и возач смртно страдали и за њима се трага.
