Logo
Large banner

Утопило се осам туриста у језеру: Потонули под лед

Извор:

СРНА

20.02.2026

11:49

Коментари:

0
Утопило се осам туриста у језеру: Потонули под лед
Фото: Pixabay

Најмање осам особа се утопило, док је једно спасено када је возило са страним туристима упало у Бајкалско језеро, изјавио је губенатор Иркутске области Игор Кобзев.

"Трагедија на Бајкалском језеру. У близини рта Хобој возило које је превозило стране туристе упало је у залеђено језеро и потонуло под лед", написао је Кобзев на платформи "Макс".

донциц

Кошарка

Лука Дончић упао у проблеме због Бресквице

Он је додао да је, према ријечима очевидаца, један туриста успио да се извуче, док се претпоставља да су остали путници и возач смртно страдали и за њима се трага.

Подијели:

Тагови :

jezero

Русија

незгода

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Теолог открио да ли треба остављати паре на икону и зашто се даје прилог

Друштво

Теолог открио да ли треба остављати паре на икону и зашто се даје прилог

55 мин

0
Шљука уловљена у Неуму

Занимљивости

У БиХ уловљена риба која се јако ријетко виђа

58 мин

0
Евро паре новац

Занимљивости

Паре саме долазе: Март мијења живот за ова 3 знака хороскопа

59 мин

0
Четири године био у бјекству - ухапшен у БиХ

Хроника

Четири године био у бјекству - ухапшен у БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

beba

Свијет

Ухапшена чедоморка и саучесници: Убила бебу и бацила је поред смећа

2 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстајновим жртвама биће исплаћено 35 милиона долара

2 ч

0
Експлозија камиона у Чилеу

Свијет

Језиви снимци катастрофе: Експлодирао камион пун гаса

2 ч

0
Захарова: Одлуком о бојкоту, Кијев гази олимпијске принципе

Свијет

Захарова: Одлуком о бојкоту, Кијев гази олимпијске принципе

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

33

Објављени нови детаљи пада дјетета са жичаре на Јахорини

12

32

Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

12

32

Стиже паметни сат који ће управљати животом?

12

27

Метеоролог објаснио зашто је добра серија земљотреса у БиХ

12

25

Потврђен аранжман од 81 милиона евра за пут Фоча - Шћепан поље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner