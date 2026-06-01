Logo
Large banner

Свечано отворен нови објекат Центра за социјални рад у Требињу

Аутор:

АТВ
01.06.2026 14:11

Коментари:

0
Мирко Ћурић, градоначелник Требиња и Томо Галеб, син Слободана Галеба, свечано су отворили нови објекат Центра за социјални рад, донацију граду Требињу породице Галеб.
Фото: Srna

Мирко Ћурић, градоначелник Требиња и Томо Галеб, син Слободана Галеба, свечано су отворили нови објекат Центра за социјални рад, донацију граду Требињу породице Галеб.

Површина новог објекта је више од три хиљаде квадратних метара, вриједности око три милиона КМ, преноси Срна

Нови простор омогућиће нове садржаје за кориснике услуга Центра, рекао је Зоран Анђушић, директор.

Томо Галеб, у име породице, рекао је да је донација била жеље његовог оца, који није дочекао завршетак. Слободан никада није заборавио родни крај, а намјера му је била да помогне људима у стању потребе и локалним институцијама.

Мирко Ћурић захвалио је донатору, истакавши да ће нови објекат створити боље услове за запослене и за кориснике Центра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

Мирко Ћурић

Центар за социјални рад

донација

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Храм Пресвете Тројице Теслић данас прославио славу

Градови и општине

Храм Пресвете Тројице у Теслићу прославио славу

1 д

0
Гацко

Градови и општине

У Гацку обиљежавање крсне славе општине и Храма Свете Тројице

1 д

0
Рибник сајам

Градови и општине

У Рибнику одржан сајам крајишких производа "Мост до завичаја"

1 д

0
Приједор дан побједе

Градови и општине

У Приједору обиљежен Дан одбране града

1 д

0

  • Најновије

16

29

Најављено: Стиже суперћелијска олуја, и то ускоро

16

29

Уз овакав купаћи не треба вам дијета: Сакрива вишак и ласка свакој фигури

16

26

У којој години брака најчешће долази до преваре?

16

22

Изречена највећа казна у историји Ролан Гароса

16

19

Метео радар: Када би мрачни облаци могли одлетјети изнад Бањалуке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner