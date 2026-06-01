Свечано отворен нови објекат Центра за социјални рад у Требињу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мирко Ћурић, градоначелник Требиња и Томо Галеб, син Слободана Галеба, свечано су отворили нови објекат Центра за социјални рад, донацију граду Требињу породице Галеб.
Површина новог објекта је више од три хиљаде квадратних метара, вриједности око три милиона КМ, преноси Срна
Нови простор омогућиће нове садржаје за кориснике услуга Центра, рекао је Зоран Анђушић, директор.
Томо Галеб, у име породице, рекао је да је донација била жеље његовог оца, који није дочекао завршетак. Слободан никада није заборавио родни крај, а намјера му је била да помогне људима у стању потребе и локалним институцијама.
Мирко Ћурић захвалио је донатору, истакавши да ће нови објекат створити боље услове за запослене и за кориснике Центра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
16
29
16
29
16
26
16
22
16
19
Тренутно на програму