Храм Пресвете Тројице у Теслићу прославио славу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Спомен-храм Пресвете Тројице у Теслићу прославио је данас храмовну славу, а тим поводом је улицама града прошла литија са великим бројем вјерника.
Архијерејски намјесник теслићки Миладин Вуковић изразио је задовољство због великог одзива народа и указао на значај празника Духови за Српску православну цркву, преноси Срна.
"Овај дан се сматра рођенданом Цркве и један је од најзначајнијих празника у току године", изјавио је Вуковић.
Градоначелник Теслића Милан Миличевић рекао је је овај празник прилика да се грађани духовно уједине, саопштено је из Градске управе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
52
16
46
16
44
16
37
16
21
Тренутно на програму