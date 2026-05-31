Храм Пресвете Тројице у Теслићу прославио славу

31.05.2026 15:15

Фото: Srna

Спомен-храм Пресвете Тројице у Теслићу прославио је данас храмовну славу, а тим поводом је улицама града прошла литија са великим бројем вјерника.

Архијерејски намјесник теслићки Миладин Вуковић изразио је задовољство због великог одзива народа и указао на значај празника Духови за Српску православну цркву, преноси Срна.

"Овај дан се сматра рођенданом Цркве и један је од најзначајнијих празника у току године", изјавио је Вуковић.

Градоначелник Теслића Милан Миличевић рекао је је овај празник прилика да се грађани духовно уједине, саопштено је из Градске управе.

