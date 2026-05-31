Logo
Large banner

Њемачки привредници не одустају од Русије

31.05.2026 15:44

Коментари:

0
Предсједник Русије Владимр Путин.
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Након четверогодишњег одсуства због рата у Украјини, представници њемачке пословне заједнице званично ће учествовати на предстојећем економском форуму у руском граду Санкт Петербургу.

„Желимо, као и све веће западне земље, одржати економски мост према Русији и заштитити више од 100 милијарди евра њемачке имовине у Русији“, изјавио је за новинску агенцију дпа Матијас Шеп, предсједник Њемачко-руске привредне коморе.

Упркос томе што су западне санкције и даље на снази за хиљаде руских компанија, организација и појединаца, амерички и француски представници вратили су се на овај догађај прошле године, учествујући у његовом пословном дијалогу.

„Запад дугорочно не би требао препустити Русију, њено велико тржиште и сировинске ресурсе Азији“, рекао је Шеп.

Додао је да су само кинеске компаније током првог тромјесечја ове године основале 1.400 нових фирми у Русији.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Русија

привредници

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Fontana Di Trevi Italija skandal kupala se u fontani

Свијет

Туристкиња се окупала у културно-историјском споменику: Запливала у римској Фонтани ди Треви

1 ч

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

Огласила се СЗО о стању пацијената заражених еболом

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Брутална порука Кремља Еврпској унији: Прешли сте све црвене линије

1 ч

0
Чешки премијер Андреј Бабиш разговара са медијима по доласку на самит ЕУ у згради Европског савета у Бриселу.

Свијет

Чешки премијер: ЕУ на путу пада као и Римско царство

2 ч

0

  • Најновије

16

52

Отац и мајка гледали ужас: Д‌јечак (8) се спотакао и пао с моста

16

46

Партизан прихватио да иде у Дубаи, финале почиње 4. јуна

16

44

Уз овај једноставан трик охладите пиће за само неколико минута

16

37

Прослављена крсна слава Манастира Свете Тројице у Сасама

16

21

Небески скок младе Бањалучанке на WTA листи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner