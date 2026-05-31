Њемачки привредници не одустају од Русије

Коментари:0
Након четверогодишњег одсуства због рата у Украјини, представници њемачке пословне заједнице званично ће учествовати на предстојећем економском форуму у руском граду Санкт Петербургу.
„Желимо, као и све веће западне земље, одржати економски мост према Русији и заштитити више од 100 милијарди евра њемачке имовине у Русији“, изјавио је за новинску агенцију дпа Матијас Шеп, предсједник Њемачко-руске привредне коморе.
Упркос томе што су западне санкције и даље на снази за хиљаде руских компанија, организација и појединаца, амерички и француски представници вратили су се на овај догађај прошле године, учествујући у његовом пословном дијалогу.
„Запад дугорочно не би требао препустити Русију, њено велико тржиште и сировинске ресурсе Азији“, рекао је Шеп.
Додао је да су само кинеске компаније током првог тромјесечја ове године основале 1.400 нових фирми у Русији.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
16
52
16
46
16
44
16
37
16
21
Тренутно на програму