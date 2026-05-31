Небески скок младе Бањалучанке на WTA листи

31.05.2026 16:21

Фото: Ustupljena fotografija

Након пласмана у полуфинале ИТФ турнира на Болу, младу бањалучку тенисерку Сару Микачу (23) очекује велики напредак на WTA листи.

Наиме, од наредне седмице репрезентативка БиХ ће забиљежити ранкинг каријере. Освојеним бодовима у Хрватској, Микача ће забиљежити скок од чак 182 мјеста на свјетској листи, па ће од наредне седмице бити на 868. мјесту WTA листи. Најбољи ранкинг јој је био 974. мјесто из септембра прошле године, пишу Независне.

Сара је заблистала на Болу гд‌је је из квалификација стигла до полуфинала. На том путу је побиједила и бившу 61. тенисерку свијета Јулие Ниемиер, а још је рушила много боље рангиране тенисерке, те се може режи да је иза ње најбољи турнир у каријери на којем је потврдила велики потенцијал.

Нема сумње да би овај турнир могао бити прекретница за Сару која би у скоријој будућности могла ући у топ 500.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

