Партизан прихватио да иде у Дубаи, финале почиње 4. јуна

Извор:
Б92
Коментари:0
Кошаркашки клуб Партизан прихватио је безбједносне гаранције из Уједињених Арапских Емирата и играће у Дубаију мечеве финалне серије АБА лиге.
"KK Партизан ће у финалне борбе за одбрану регионалне шампионске титуле кренути из Дубаија, да би се послије двије уводне утакмице серија преселила у Београдску арену. 'Парни ваљак' је уважио безбједносне гаранције из Уједињених Арапских Емирата којим је потврђено да се финале може играти на начин да ниједан тим не буде у подређеном положају усљед ван кошаркашких дешавања", стоји у саопштењу Партизана.
Из Партизана даље истичу да, као најтрофејнији клуб у региону, никад нису бирали гдје ће изаћи на мегдан, и да су се увијек и свуда борили за част и побједу.
"У краткој историји међусобних дуела, црно-бијели досад нису савладали Дубаи у гостима, али вјера у црно-бијели тим говори да ће и том низу доћи крај. Делегација KK Партизан креће на пут у уторак. Прва два дуела су на програму 4. и 6. јуна у Дубаију, после чега се финална серија од 10. јуна сели у Београдску арену", закључује се у саопштењу "црно-бијелих".
Освајач АБА лиге постаће клуб који први стигне до три побједе.
Најновије
16
52
16
46
16
44
16
37
16
21
Тренутно на програму