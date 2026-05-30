Јусуф Нуркић проговорио о Партизану

Једна изјава Јусуфа Нуркића била је довољна да покрене лавину коментара
Репрезентативац Босне и Херцеговине гостовао је у подкасту "X&O’s" код Едина Авдића, где је отворено говорио о Партизану и признао да му је жао што током каријере никада није добио позив из Хумске.
Штавише, искусни центар није крио да би могућност да обуче црно-бијели дрес за њега представљала веома занимљиву опцију.
"Нисам, барем колико ја знам, имао понуду Партизана, али бих волио да сам имао", рекао је Нуркић, који је током раније каријере у АБА лиги важио за једног од најдоминантнијих младих играча.
У свом препознатљивом стилу, додао је и реченицу која је посебно заинтригирала навијаче црно-бијелих.
"Сада сам на бироу", поручио је уз осмех, што је одмах покренуло лавину коментара и маштања међу Гробарима.
Нуркић је од овог лета слободан играч и може да бира нову средину, што додатно даје простор за спекулације о његовој будућности.
Иако конкретних преговора са Партизаном није било, његов коментар многи су протумачили као индиректну поруку да би му долазак у редове црно-бијелих представљао озбиљну и привлачну опцију.
Нуркић иза себе има богато НБА искуство, играо је за Денвер, Портланд, Финикс, Шарлот и Јуту.
