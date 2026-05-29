Звезда се договорила са Сашом Обрадовићем

29.05.2026 11:11

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

КК Црвена звезда и Саша Обрадовић споразумно су раскинули уговор и према том договору клуб више нема финансијских обавеза према бившем тренеру.

Црвено-бијели су саопштили да је предсједник клуба Жељко Дрчелић постигао договор са смијењеним шефом струке.

"КК Црвена звезда Меридианбет обавјештава јавност да је предсједник клуба Жељко Дрчелић постигао договор са нашим бившим тренером Сашом Обрадовићем око споразумног раскида уговора. Према том договору, од окончања посла у нашем клубу, КК Црвена звезда Меридианбет неће имати никаквих финансијских обавеза према Саши Обрадовићу", саопштили су из Звезде и додали:

"Клуб и предсједник Жељко Дрчелић се овом приликом још једном захваљују нашем досадашњем тренеру на ангажману, посвећености и енергији коју је уложио као тренер Црвене звезде, и договору који је постигнут око споразумног раскида уговора".

Саша Обрадовић био је тренер Звезде у тек завршеном другом мандату од почетка октобра до краја маја. Са црвено-бијелима је освојио Куп Радивоја Кораћа, водио их до пласмана у плеј-ин Евролиге, а сезона је завршена поразима у полуфиналу АБА лиге против Партизана (0-2) Послије тог неуспјеха и узастопних пораза у вјечитим дербијима Обрадовић је смијењен.

Црвено-бијели се сада окрећу такмичењу у Кошаркашкој лиги Србије, у којој ће у петак од 20 часова играти у полуфиналу против Спартака у хали Чаир у Нишу. Тренер Звезде на том мечу као и на евентуалном финалу биће Милан Томић, спортски директор клуба.

"КК Црвена звезда Меридианбет ће о даљим активностима благовремено обавјештавати јавност искључиво и једино на званичним платформама клуба", наведено је у саопштењу Звезде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

