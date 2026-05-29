Младић (21) страдао док је трактором припремао терен за сеску славу: Трагедија код Чачка

29.05.2026 11:07

Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед
Фото: Pixabay

Младић М.С. (21) из чачанског села Липница преминуо је у Општој болници након што је задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи, када се преврнуо са трактором!

- Након пријема констатоване су тешке тјелесне повреде, због чега је одмах смјештен у јединицу интензивне његе. Четири пута га реанимирали, али несрећном момку није било спаса, каже за РИНУ један од мјештана.

Додаје да је ова трагедија погодила село Липницу, али и читав тај крај под Јелицом, јер се ради о изузетно добром, вриједном и поштеном младићу.

- Сви смо нијеми од шока и туге, живот је био пред њим. Био је прави весељак, добар друг и младић Баш синоћ кад је дошло до несреће кренуо је трактором да поваља терен да припреми око записа за Свете Тројице, додаје мјештанин.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

