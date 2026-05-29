Потресна исповијест кћерке настрадале Српкиње у Грчкој: Душу је оставила на обали мора

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кћерка држављанке Србије, која је прије два дана преминула у Ханиотију у Грчкој након што је без свијести пронађена у мору, захвалила се свим људима који су понудили помоћ у тешким тренуцима за њену породицу.
Порука кћерке трагично страдале Српкиње објављена је у Фејсбук групи „Грчка инфо“.
„Моја сестра, наша дјеца и ја изгубили смо вољену мајку и баку. Тешко је пронаћи ријечи за такав губитак. Једина утјеха нам је што је посљедње тренутке свог живота провела на мјесту које је неизмјерно вољела. Грчка је била њена велика љубав, земља којој се увијек радо враћала и о којој је говорила са посебним сјајем у очима. Ако јој је већ био суђен посљедњи дан, утјеху налазимо у помисли да је своју душу оставила на обали мора које је толико вољела. Хвала вам свима што сте били уз нас“, стоји у поруци коју је упутила преко администратора популарне Фејсбук странице.
Подсјетимо, несрећна жена извучена је без свијести из воде на подручју Ханиотија у сриједу. Према саопштењу Лучке капетаније Неа Муданија, која је о инциденту обавијештена у јутарњим часовима, седамдесетседмогодишњакиња је возилом Хитне помоћи ЕКАБ превезена у Дом здравља у Касандри, гдје је проглашена мртвом, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч7
Свијет
3 ч0
Стил
3 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
14
11
14
02
14
01
14
01
13
51
Тренутно на програму