Logo
Large banner

Аларм за кориснике: Ова Гугл опција снима ваш говор, искључите је док није касно

Аутор:

АТВ
29.05.2026 10:09

Коментари:

0
гугл претрага историја
Фото: Pexel/ AS Photography

Једна од функција Гугла која изазива највише расправа и забринутости јесте снимање гласа од стране ове компаније. .

У дигиталном добу, практичност често долази руку под руку с питањима приватности, а многи корисници нису свјесни да се њихови снимци чувају, нити како могу преузети контролу над тим подацима

Главни разлог за снимање гласовних интеракција јесте побољшање услуга. Када користите Гугл асистент, гласовну претрагу или било коју другу функцију која укључује глас, снимци помажу систему да боље разумије различите акценте, говорне обрасце и команде, што резултира прецизнијим одговорима. Међутим, за многе је предност персонализације мања од бриге о томе ко има приступ њиховим гласовним подацима.

Искључите ову поставку: Корак по корак

Искључивање снимања гласа је једноставан процес који вам даје већу контролу над вашим дигиталним отиском. Ево како то можете учинити:

  • Приступите вашим Гугл активностима: Прво, посјетите страницу „Моја активност“ (myactivity.google.com). Улогујте се ако већ нисте.
  • Управљање контролама активности: На лијевој страни екрана или унутар менија пронађите опцију „Контроле активности“ (Activity controls) и кликните на њу.
  • Пронађите „Активност на вебу и апликацијама“: На овој страници видјећете неколико опција које контролишу податке које Гугл прикупља. Потражите ставку „Активност на вебу и апликацијама“ (Web & App Activity).
  • Искључите опцију: Поред ове ставке налази се прекидач. Ако је укључен, искључите га. Гугл ће вас можда питати да потврдите одлуку, уз напомену да то може смањити персонализацију услуга.
  • Искључите снимање гласа: Провјерите да ли је означена и специфична подопција „Укључи активност гласа и звука“ (Include audio recordings).

Брисање постојећих снимака

  • Искључивањем опције спречавате будуће снимање, али стари снимци могу остати сачувани. Да бисте их обрисали:
  • Вратите се на страницу „Моја активност“.
  • Пронађите опцију „Брисање активности по“ (Delete activity by).

Ту можете одабрати временски период за брисање (од почетка, задњи сат, задњи дан) или филтрирати по производу. Изаберите „Глас и звук“ (Voice & Audio) и обришите све снимке које не желите да Гугл задржи.

Да бисте били безбједни и дијелили ваше податке само онда и са ким желите, важно је да будете упознати са овим опцијама, као и да редовно ажурирате свој телефон, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гугл

снимање

шпијунажа

Шпијунирање

апликација

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бурек, пита

Економија

Бурек и сирница због цијене застају у грлу

4 ч

0
Прољеће-жена

Занимљивости

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

4 ч

0
Свијећа

Друштво

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

4 ч

0
Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

Кошарка

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

4 ч

0

Више из рубрике

Шта заправо значи Хуавеи, шта Самсунг, а шта Шаоми

Наука и технологија

Шта заправо значи Хуавеи, шта Самсунг, а шта Шаоми

5 ч

0
Стижу лажни мејлови с праве Мајкрософтове адресе

Наука и технологија

Стижу лажни мејлови с праве Мајкрософтове адресе

19 ч

0
Младић сједи испред рачунара у зеленој мајици са слушалицама на ушима.

Наука и технологија

Лажне замке вребају нестрпљиве играче: Ако видите ову понуду – не кликћите

1 д

0
Стижу претплате на Инстаграм и Фејсбук - ово су цијене

Наука и технологија

Стижу претплате на Инстаграм и Фејсбук - ово су цијене

1 д

1

  • Најновије

14

02

Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

14

01

Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

14

01

Убица цијена отворио и трећу продавницу

13

51

Авио-компаније пооштриле правила у авиону због навике многих путника

13

46

Удес на Старчевици: Дјевојке повријеђене у судару мотоцикла и камиона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner