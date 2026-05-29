Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

29.05.2026 09:48

Фото: Pexel/David Eluwole

НБА лига усвојила је ново правило којим ће спријечити „тенковање“, односно намјерне поразе екипа. На тај начин, најлошије пласирани тимови у САД традиционално су се борили за што бољу позицију на НБА драфту, али то више неће бити случај.

Одлуком већине власника, уз само један глас против (Мемфис Гризлиса), повећан је број тимова који ће учествовати у драфт-лутрији, којом се одређује које екипе ће имати право првог избора на драфту. Убудуће ће три најлошија тима у лиги имати мање шансе да добију прве „пикове“, а уједно и да наплате стратегију којом намјерно нижу поразе, што је ове сезоне радио низ тимова.

У драфт-лутрији ће учествовати 16 тимова, а примјењиваће се правила новоустановљеног система „3-2-1“, према којем три најлошије рангирана тима неће моћи да бирају боље рангираног играча од 12. „пика“.

Три најслабија тима - односно три НБА екипе са најгорим скором - добиће по двије лутријске куглице за првог пика на драфту. Међутим, та три тима неће моћи да бирају лошије од 12. мјеста на драфту. Преосталих седам НБА тимова који не успију да се пласирају у плеј-оф нити учествују у плеј-ин турниру добиће по три лутријске куглице. Четири тима која освоје 9. и 10. позицију у плеј-ин турниру добиће по двије лутријске куглице, док ће два тима која изгубе у плеј-ин утакмицама за 7. и 8. мјесто добити по једну лутријску куглицу.

Поред тога, ниједан тим неће моћи да освоји првог пика на драфту двије године заредом. Такође ће постојати ограничења за тимове који често бирају међу првих пет, па ниједној екипи неће бити дозвољено да добије „топ-5“ пика три године узастопно. Према наводима ЕСПН-а, тимовима више неће бити дозвољено ни да „штите пикове од 12. до 15. мјеста“.

Овај систем важиће бар до 2029. године, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (0)
