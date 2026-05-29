Потврђена продаја Н1 и Нове С телевизије и других медија Адрија Њуза

Аутор:АТВ
Коментари:2
Јунајтед Група је саопштила да је постигнут договор о продаји компаније Адрија Њуз у чијем саставу се налазе медији Форбс Адриа, Н1, Нова С, Вијести, Данас, Радар и Нова Србија власницима Јуроњуза.
Према наводима из саопштења, компанија Самер Парет, као крајњи власник Адрија Њуза, продаје овај медијски систем међународној инвестиционој групи Алпак Капитал са сједиштем у Лисабону.
У оквиру Адрија Њуза налазе се медији Форбс Адриа, Н1 (укључујући и издање за Босну и Херцеговину), Вијести, Данас, Радар и Нова Србија.
У званичном саопштењу Јунајтед Групе није прецизирано колика је вриједност трансакције, док су поједини регионални медији, посебно у Србији, раније наводили износ од око 30 милиона еура.
Из Алпак Капитала поручено је да компанија има дугогодишње искуство у управљању међународним медијским кућама, међу којима је и Јуроњуз, те да ће ова аквизиција допринијети дугорочној стабилности и независности Адрија Њуза.
Вјерујемо у неутрално и независно новинарство засновано на чињеницама, уз стабилно и одрживо пословање и финансијске резултате. Ово нису празне ријечи, њих свакодневно доказује рад наших новинара, а препознају их све независне и кредибилне организације на тржишту - навели су из Алпак Капитала.
Из Јунајтед Групе истичу да је продаја дио раније дефинисаног стратешког циља из 2025. године, којим се жели осигурати дугорочна независност ових медијских кућа.
Већ дуже вријеме у јавности круже тврдње да постоје политички интереси за преузимање контроле над Адрија Њузом, чији медији често критички извјештавају о власти, а ова трансакција додатно је појачала таква тумачења.
Алпак Капитал пословно сарађује с Телекомом Србије, који је власник лиценци за Јуроњуз у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори.
(Кликс)
