Возило Н1 ударило полицајца на мотору

18.09.2025
20:49
Коментари:0
Вечерас око 19 часова у Таковској улици у Београду дошло је до саобраћајне незгоде у којој је службеним возилом телевизије Н1, марке "Шкода Карок" београдских таблица, којим је управљао Д. Н. (45), запослен у овој телевизији, повријеђен полицијски службеник.
До незгоде је дошло када је возач аутомобила оборио службени мотоцикл „BMW“, којим је управљао двадесетосмогодишњи полицијски службеник, у униформи и на службеном задатку.
Вечерас око 19 часова у Таковској улици у Београду дошло је до саобраћајне незгоде у којој је службеним возилом телевизије Н1, марке "Шкода Карок" београдских таблица, којим је управљао Д. Н. (45), запослен у овој телевизији, повријеђен полицијски службеник.
До незгоде је дошло када је возач аутомобила оборио службени мотоцикл „BMW“, којим је управљао двадесетосмогодишњи полицијски службеник, у униформи и на службеном задатку.
Полицајац је задобио повреде ноге и превезен је у Ургентни центар ради указивања љекарске помоћи.
Полиција је на мјесту догађаја, увиђај је у току.
Полицајац се на снимку кретао траком у супротном смјеру.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
22
39
22
36
22
33
22
25
22
24
Тренутно на програму