Возило Н1 ударило полицајца на мотору

18.09.2025

20:49

Возило Н1 ударило полицајца на мотору
Фото: Tanjug

Вечерас око 19 часова у Таковској улици у Београду дошло је до саобраћајне незгоде у којој је службеним возилом телевизије Н1, марке "Шкода Карок" београдских таблица, којим је управљао Д. Н. (45), запослен у овој телевизији, повријеђен полицијски службеник.

До незгоде је дошло када је возач аутомобила оборио службени мотоцикл „BMW“, којим је управљао двадесетосмогодишњи полицијски службеник, у униформи и на службеном задатку.

Полицајац је задобио повреде ноге и превезен је у Ургентни центар ради указивања љекарске помоћи.

Полиција је на мјесту догађаја, увиђај је у току.

Полицајац се на снимку кретао траком у супротном смјеру.

(Телеграф)

Саобраћајна несрећа

policija

Београд

