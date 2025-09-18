Logo

Прерађивали месо у нехигијенским условима и продавали га грађанима

18.09.2025

19:50

Фото: МУП Србије

Припадници МУП-а, Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминала и Полицијске управе у Сомбору, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Сомбору, Основним судом у Сомбору, Управом за ветерину Министарства пољопривреде и ЈКП ''Чистоћа'' из Сомбора, открили су нелегалну кланицу у Раткову код Оџака и ухапсили В. В. (1989) због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела производња и стављање у промет шкодљивих производа и неовлашћено бављење одређеном дјелатношћу.

Полиција интензивно трага за још једном особом, осумњиченом за иста кривична дјела.

Сумња се да су они у тој кланици, у нехигијенским и несанитарним условима, супротно закону прерађивали животињско месо, које су потом без документације о поријеклу и ветеринарском прегледу, продавали физичким и правним лицима и месарама, стичући противправну имовинску корист и угрожавајући здравље и живот људи.

Приликом контроле кланице пронађено је око 500 килограма обрађеног и смрзнутог меса, око 1.000 комада ушних маркица за обиљежавање домаћих животиња, као и документација. Кланица је одмах затворена, док је месо проглашено за шкодљиво по здравље људи и биће уништено по налогу Ветеринарске инспекције.

Минић-Саво-09092025

Република Српска

Орбан честитао Минићу: Република Српска може и даље рачунати на непоколебљиву подршку Мађарске

Осумњичени су, на основу пронађене документације, у току 2024. и 2025. године, заклали, прерадили и продали физичким и правним лицима око 30,36 тона свјежег свињског меса у укупној вриједности од око 10,5 милиона динара.

В. В. је одређено задржавање до 48 часова и он је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву.

Припадници Министарства унутрашњих послова настављају интензиван рад на спријечавању и откривању кривичних дјела из области еколошког криминала по принципу нулте толеранције и апелују на грађане да пријављују све случајеве еколошког криминала.

(Телеграф.рс)

