АТВ доноси детаље: Ово је криминал број један у Гацку

Криминал број један у Гацку је гориво и то оно из машина тамошњег гиганта.
Из резервоара багера и дампера нафта иде у бидоне, а онда се точи на црном тржишту. У крађи учествују запослени РиТЕ Гацко, али и лица са стране. Локација крађе најчешће је сами руб гатачког рудника.
Украдена нафта лако се и прода, а купци нису само Гачани, гориво иде и у сусједне општине. Цијена је више него повољан, кажу да се литар купује за 1,60КМ.
Јавна тајна су гараже пуне бидона, буде и мањих цистерни. Гатачко украдено гориво точи се у Билећи и Невесињу. Стати у крај крадљивцима није лако. 17 кривичних дјела против 21 лица, 4270 литара дизела, штета око 10.000 марака. То је трогодишња статистика ПУ Требиње.
"Ту је ријеч о 14 кривичних дјела које је евидентирала ПС Гацко и три кривична дјела која је евидентирала ПС Невесиње. Када говоримо о самом садржају кривичних дјела и како су квалификовани ријеч је о 12 кривичних Утаја и 5 кривичних дјела Крађа", каже Јована Цвијетић, портпарол ПУ Требиње.
Крађа постаје утаја јер починиоци кажу да су бидоне нашли поред пута. До тачне евиденције у требињском Тужилаштву није лако. Знају се запријећене казне.
За кривично дјело Крађа које је члан 224 КЗ РС је новчана казна или казна затвора до три године. За Утају која члан 229 КЗРС предвиђена новчана казна или казна затвора до двије године", каже Срђан Вукановић, портпарол Тужилаштва у Требињу.
Дневне потребе гатачке златне коке су око 22.000 литара горива. Ако се украде на примјер 1000 тешко је и примјетити. Још теже је крађу открити јер су крадљивци направили чврст ланац. Ово је деценијски проблем, боримо се како знамо и умијемо кажу за АТВ из управе предузећа.
"Управа РиТЕ ће сигурно наставити сарадњу са МУП-ом да се бори и да ову појаву сведе на нулу", каже Максим Скоко, директор РиТЕ Гацко.
Штете од ових крађа су далеко од нуле, неки у направили империје. Они који не заврше пред тужиоцима и инспекторима заврше пред дисциплинском комисијом у РиТЕ Гацку. Није их много.
"Један радник је остао без посла, а осталих шест је кажњено и сада имамо у току два дисциплинска поступка, значи укупно девет", каже Марко Граховац, извршни директор за организационо-правне послове РиТЕ Гацко.
Имовину предузећа чува око 90 радника, од тога је 70 запослених у Служби заштите и 20 из приватне агенције. Постављене су и камере, биће их још. Проблем је што се чувана територија стално шири.
"Круг предузећа је оно што штитимо, а он се проширио захваљујући ширењу експлоатационе зоне површинског копа Гацко и то је оно што представља највећи проблем у тој заштити", каже Борислав Говедарица, руководилац Службе физичко-техничке заштите РиТЕ Гацко.
Велика опсежна акција полиције у Гацку је проведена давне 2016 године. У акцији “Дизел” тада је ухапшено више од 60 људи, Све се неславно завршило јер није било довољно доказа. Од тада па до данас, бидони су у Гацку најпродаванији артикал а са нафтом из багера стиже се до станова у цијелом региону.
