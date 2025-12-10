Logo
Large banner

Ситију дерби против Реала, Арсенал рутински

10.12.2025

23:01

Коментари:

0
Екипа Манчестер Ситија на мечу против Реал Мадрида
Фото: Tanjug / AP / Manu Fernandez

Фудбалери Манчестер ситија славили су на гостовању у Мадриду против Реала резултатом 2:1, а сва три гола пала су у првом полувремену. Арсенал је сачувао трон, побједом над Клуб Брижом, и то без примљеног гола – 3:0 (1:0).

Дерби вечери недвосмислено је био меч Мадриду, гдје је Реал угостио „грађане“ Пепа Гвардиоле.

Повео је домаћин у 28. минуту голом „отписаног“ Родрига, када је са Бразилац на асистенцију Џуда Белингема шутирао са десне стране десном ногом и погодио малу мрежу Донаруминог гола.

Није се дуго чекало на одговор Манчестер ситија. Већ у 35. минуту „грађани“ су стигли до изједначења поготком О'Рајлија.

Шерки је сјајно извео корнер, Јошко Гвардиол је био највиши у скоку и запријетио је главом, да би Куртоа директно одбио лопту на ногу О'Рајлија, ком није било тешко да затресе мрежу са три метра.

До одласка на 15-минутну паузу виђен је још један погодак на „Сантијаго Бернабеуу“, а постигао је Ерлинг Холанд, и то из пенала у 42. минуту.

Хладнокрвно је Норвежанин реализовао најстрожију казну. Куртоа је отишао на једну, лопта на другу страну за преокрет енглеског представника у престоници Шпаније.

Испоставиће се да су та три гола из првог дијела игре била све од спектакла, јер су мреже до краја сусрета у Мадриду мировале.

Арсенал је лако оправдао улогу фаворита на гостовању Брижу у Белгији. У редовима домаћих свих 90 минута одиграо је српски репрезентативац Александар Станковић, преноси Спутњик.

Тим из Лондона славио је головима Мадуекеа (два) и Мартинелија. "Тобџије" су и даље једини тим са максималним учинком од шест побједа из исто толико мечева.

Други је Бајерн са три бода мање, трећи Пари Сен Жермен са 13 и то послије ремија без голова у Баскији против Атлетик Билбаа.

Лига шампиона, резултати

Карабаг - Ајакс 2:4 (1:1)

Виљареал - Копенхаген 2:3 (0:1)

Атлетик Билбао - Пари Сен Жермен 0:0

Бајер Леверкузен - Њукасл 2:2 (1:0)

Бенфика - Наполи 2:0 (1:0)

Борусија Дортмунд - Бодо Глимт 2:2 (1:1)

Клуб Бриж - Арсенал 0:3 (0:1)

Јувентус - Пафос 2:0 (0:0)

Реал Мадрид - Манчестер сити 1:2 (1:2)

Подијели:

Тагови:

Лига шампиона

Mančester Siti

Реал Мадрид

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

Свијет

Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

58 мин

0
ФЕД смањује каматне стопе трећи пут заредом: Ово је разлог

Економија

ФЕД смањује каматне стопе трећи пут заредом: Ово је разлог

1 ч

0
Радница отпуштена јер је упорно долазила прерано на посао

Занимљивости

Радница отпуштена јер је упорно долазила прерано на посао

1 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Војска "заузела" танкер, Трамп тврди: Имамо веома добар разлог

1 ч

0

Више из рубрике

Фудбалери Виљареала на мечу Лиге шампиона

Фудбал

Лига шампиона или Лига Европе? Комичан пропуст организатора

2 ч

0
ФК Борац: Наредне седмице измирење дуговања ка играчима

Фудбал

ФК Борац: Наредне седмице измирење дуговања ка играчима

3 ч

0
Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

Фудбал

Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

4 ч

0
Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Фудбал

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Ситију дерби против Реала, Арсенал рутински

22

55

Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

22

50

ФЕД смањује каматне стопе трећи пут заредом: Ово је разлог

22

36

Радница отпуштена јер је упорно долазила прерано на посао

22

27

Војска "заузела" танкер, Трамп тврди: Имамо веома добар разлог

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner