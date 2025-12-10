Ситију дерби против Реала, Арсенал рутински

10.12.2025
Фудбалери Манчестер ситија славили су на гостовању у Мадриду против Реала резултатом 2:1, а сва три гола пала су у првом полувремену. Арсенал је сачувао трон, побједом над Клуб Брижом, и то без примљеног гола – 3:0 (1:0).
Дерби вечери недвосмислено је био меч Мадриду, гдје је Реал угостио „грађане“ Пепа Гвардиоле.
Повео је домаћин у 28. минуту голом „отписаног“ Родрига, када је са Бразилац на асистенцију Џуда Белингема шутирао са десне стране десном ногом и погодио малу мрежу Донаруминог гола.
Није се дуго чекало на одговор Манчестер ситија. Већ у 35. минуту „грађани“ су стигли до изједначења поготком О'Рајлија.
Шерки је сјајно извео корнер, Јошко Гвардиол је био највиши у скоку и запријетио је главом, да би Куртоа директно одбио лопту на ногу О'Рајлија, ком није било тешко да затресе мрежу са три метра.
До одласка на 15-минутну паузу виђен је још један погодак на „Сантијаго Бернабеуу“, а постигао је Ерлинг Холанд, и то из пенала у 42. минуту.
Хладнокрвно је Норвежанин реализовао најстрожију казну. Куртоа је отишао на једну, лопта на другу страну за преокрет енглеског представника у престоници Шпаније.
Испоставиће се да су та три гола из првог дијела игре била све од спектакла, јер су мреже до краја сусрета у Мадриду мировале.
Арсенал је лако оправдао улогу фаворита на гостовању Брижу у Белгији. У редовима домаћих свих 90 минута одиграо је српски репрезентативац Александар Станковић, преноси Спутњик.
Тим из Лондона славио је головима Мадуекеа (два) и Мартинелија. "Тобџије" су и даље једини тим са максималним учинком од шест побједа из исто толико мечева.
Други је Бајерн са три бода мање, трећи Пари Сен Жермен са 13 и то послије ремија без голова у Баскији против Атлетик Билбаа.
Карабаг - Ајакс 2:4 (1:1)
Виљареал - Копенхаген 2:3 (0:1)
Атлетик Билбао - Пари Сен Жермен 0:0
Бајер Леверкузен - Њукасл 2:2 (1:0)
Бенфика - Наполи 2:0 (1:0)
Борусија Дортмунд - Бодо Глимт 2:2 (1:1)
Клуб Бриж - Арсенал 0:3 (0:1)
Јувентус - Пафос 2:0 (0:0)
Реал Мадрид - Манчестер сити 1:2 (1:2)
