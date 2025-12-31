Logo
Large banner

Роберто Карлос хитно оперисан

Извор:

Танјуг

31.12.2025

16:03

Коментари:

0
Роберто Карлос хитно оперисан
Фото: Youtube / Printscreen / mr bundesteam

Легендарни лијеви бек Бразила и Реал Мадрида Роберто Карлос хитно је оперисан због проблема са срцем. Током одмора са породицом у родном Бразилу, Карлос се пожалио на болове, примљен је због крвног угрушка у нози, да би се испоставило да има проблема са срцем.

Према писању бразилских и шпанских медија, љекари су се моментално одлучили да изврше хитну интервенцију на срцу и Роберту Карлосу уграђена је цјевчица.

Операција која је првобитно требало да траје око 40-ак минута, закомпликовала се и трајала је готово три сата.

Како је саопштено из болнице, операција је на крају била успјешна и Роберто Карлос, уз Синишу Михајловића и Жуниња Пернамбукана је један од најбољих извођача слободних удараца у историји фудбала, осјећа се добро.

Ипак, из предострожности омалени бразилски бомбардер мораће да остане најмање још 48 сати у болници на посматрању.

Подсјетимо, Роберто Карлос је недавно био специјални гост на жријебу за Свјетско првенство 2026. године које ће бити одржано у Америци, Мексику и Канади.

Подијели:

Таг:

Roberto Karlos

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

Занимљивости

Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

2 ч

0
Без струје насеље Куљани, мрежа преоптерећена

Друштво

Без струје насеље Куљани, мрежа преоптерећена

2 ч

0
Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

Хроника

Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

2 ч

0
Француска уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

Свијет

Француска уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

2 ч

0

Више из рубрике

Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера

Сцена

Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера

8 ч

0
Одлазак легенде „Жице“: Умро Ајзеја Витлок Млађи, његов израз сви знају

Сцена

Одлазак легенде „Жице“: Умро Ајзеја Витлок Млађи, његов израз сви знају

9 ч

0
Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку

Сцена

Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку

1 д

0
Кејт Мидлтон поново у центру пажње: Сви причају о новом мистериозном ожиљку на њеном лицу

Сцена

Кејт Мидлтон поново у центру пажње: Сви причају о новом мистериозном ожиљку на њеном лицу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

16

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

18

14

На Дан Републике Српске измјена режима саобраћаја у Бањалуци: Погледајте у којим улицама

18

04

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

18

02

Ова 3 знака имају најјачу интуицију, могу да предосјете будућност

17

52

Ево како је настала руска салата: Оригинални рецепт нико не зна, а славље не може да прође без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner