Роберто Карлос хитно оперисан

Извор:
Танјуг
31.12.2025
16:03
Коментари:0
Легендарни лијеви бек Бразила и Реал Мадрида Роберто Карлос хитно је оперисан због проблема са срцем. Током одмора са породицом у родном Бразилу, Карлос се пожалио на болове, примљен је због крвног угрушка у нози, да би се испоставило да има проблема са срцем.
Према писању бразилских и шпанских медија, љекари су се моментално одлучили да изврше хитну интервенцију на срцу и Роберту Карлосу уграђена је цјевчица.
Операција која је првобитно требало да траје око 40-ак минута, закомпликовала се и трајала је готово три сата.
Како је саопштено из болнице, операција је на крају била успјешна и Роберто Карлос, уз Синишу Михајловића и Жуниња Пернамбукана је један од најбољих извођача слободних удараца у историји фудбала, осјећа се добро.
Ипак, из предострожности омалени бразилски бомбардер мораће да остане најмање још 48 сати у болници на посматрању.
Подсјетимо, Роберто Карлос је недавно био специјални гост на жријебу за Свјетско првенство 2026. године које ће бити одржано у Америци, Мексику и Канади.
