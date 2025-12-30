Кејт Мидлтон поново у центру пажње: Сви причају о новом мистериозном ожиљку на њеном лицу

30.12.2025
16:58
Коментари:0
Почетак 2024. обиљежило је нагађање шта се дешава с Кејт Мидлтон, која се потпуно повукла из јавности, а теорије завјере, од којих су неке биле врло бизарне, утихнуле су након саопштења принцезе од Велса да јој је откривен рак.
Људи широм свијета изразили су саосјећање са супругом принца Вилијама и пожељели јој брзо изљечење, али је било оних који нису повјеровали ни у званичну видео-поруку… И они су сада поново гласни!
Британска краљевска породица прошле недјеље је традиционално обиљежила Божић у Сандрингему, а фотографије су одмах преплавиле свјетске медије.
Кејт Мидлтон је снимљена изблиза током ћаскања с поштоваоцима, а друштвеним мрежама се шири снимак њеног мистериозног ожиљка поред лијевог ока.
Сунце пада тачно на ожиљак који принцеза има тик изнад слепоочнице, а Икс су преплавили коментари да га раније није било на њеном лицу.
I haven’t commented on Kate Middleton’s scar because I didn’t realized how big & dip a scar it is until this video.— Carmella (@Sussex5525) December 27, 2025
What happened to her? A scar on the face is one of a woman’s deepest fears.
The UK media picking at Meghan Sussex daily while ignoring this, is devilishly biased. pic.twitter.com/R8pu88Sx8a
Многи повезују овај ожиљак са снимком возила хитне помоћи, које је снимљено у Сандрингему 28. децембра 2023, након чега принцеза од Велса није званично виђена на јавном мјесту чак пола године. “Је ли овај ожиљак разлог што нисмо видјели Кејт Мидлтон шест мјесеци? Да би имала времена да зарасте? Је ли то повезано с колима хитне помоћи 28. децембра?”, један је од коментара који су привукли највише пажње.
Када се она коначно појавила у јавности, на Поздраву бојама у јуну 2024, на друштвеним мрежама се спекулисало да Кејт има нов ожиљак поред ока, али он није био толико видљив, па је на многим фотографијама изгледало чак и као да га нема.
Он се не види јасно ни на фотографијама насталим истог дана када и поменути снимак од прошле недјеље, тако је јасно Кејтин шминкер посвећује много пажње овом дијелу лица… ако ожиљак уопште постоји.
Is that scar why we didn’t see Kate Middleton for 6 months? So it had time to heal? Is this related to that ambulance ride on December 28th??? — 🪷🦚 Unapologetic Teal Era 🦚🪷 (@jenneccentric) June 15, 2024
I have SO many questions. pic.twitter.com/EFjwKQj9Fm
Откако смо упознали Кејт Мидлтон, најприје као дјевојку, па вјереницу и потом супругу принца Вилијама, познато је да она на лијевој страни главе има ожиљак који се иначе не примјећује често због косе.
Налази се тик уз линију косе, а када су га медији први пут фотографисали, портпаролка Палате Светог Џејмса, тадашње резиденције принца Вилијама и Кејт, саопштила је да је ожиљак посљедица операције у дјетињству. Она није подијелила више детаља, из поштовања према Кејтиној приватности.
Како је за Даилy Маил објаснио анонимни извор, она је као дијете имала “врло озбиљну операцију”, а стручњаци су спекулисали да је Кејт уклонила младеж, доживјела повреду или имала операцију како би уклонила неку бенигну израслину.
У сваком случају, то је стари ожиљак који се налази испод косе и нема везе с наводним новим о ком се прича на друштвеним мрежама.
У јануару 2024, Кенсингтонска палата је саопштила да је принцеза од Велса имала планирану операцију у предјелу абдомена и да ће се неко вријеме опорављати.
То је изнанадило британску јавност, јер су принц Вилијам и она имали бројне заказане обавезе и путовања, па је дјеловало необично што би их планирала уколико зна да ће се оперисати, али то више није привлачило превише пажње.
Међутим, вријеме је пролазило, на друштвеним мрежама се појавио снимак кола хитне помоћи која су у Сандрингему пројурила крајем децембра ка болници, а од Кејт Мидлтон није било ни трага ни гласа.
У међувремену су се појављивале наводне папарацо фотографије на којима Кејт личила на себе, а потом је на Дан мајки на званичном профилу принца и принцезе од Велса освануо портрет Кејт Мидлтон с децом који је подстакао највеће теорије завјере.
То је изненадило британску јавност, јер су принц Вилијам и она имали бројне заказане обавезе и путовања, па је дјеловало необично што би их планирала уколико зна да ће се оперисати, али то више није привлачило превише пажње. Међутим, време је пролазило, на друштвеним мрежама се појавио снимак кола хитне помоћи која су у Сандрингему пројурила крајем децембра ка болници, а од Кејт Мидлтон није било ни трага ни гласа. У међувремену су се појављивале наводне папарацо фотографије на којима Кејт личила на себе, а потом је на Дан мајки на званичном профилу принца и принцезе од Велса освануо портрет Кејт Мидлтон с дјецом који је подстакао највеће теорије завјере.
Агенције су га, наиме, повукле због претераног “манипулисања” фотографијом, а цео све је почео да се пита гдје је Кејт Мидлтон и шта се дешава с њом.
Усред свега је Томас Кингстон, члан шире краљевске породице, извршио самоубиство, а јавиле су се гласине о његовом блиском односу с Кејт и Пипом Мидлтон, због чега су гласине биле све шокантније.
Принцеза се огласила крајем марта, када је објавила видео-саопштење, у ком је истакла да су, након операције коју је имала у јануару, љекари открили да је “рак присутан” и препоручили јој “превентивну хемиотерапију”.
Први пут се појавила званично на јавном мјесту у јуну 2024, а од тада још неколико пута, а у септембру је саопштила је завршила хемотерапију и да се фокусира на опоравак, преноси Глоссy.
Затим је Кејт у јануару 2025. потврдила је да је у ремисији, а током 2025. године се вратила обавезама, иако у мањем обиму него раније.
Сцена
2 мј0
Сцена
2 мј1
Сцена
3 мј0
Свијет
3 мј0
Сцена
4 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
11 ч0
Најновије
Најчитаније
20
36
20
34
20
33
20
22
20
15
Тренутно на програму