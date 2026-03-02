Logo
Кошаркаши БиХ савладали Швајцарску

Аутор:

АТВ

02.03.2026

20:58

Фото: Pexels

Кошаркаши БиХ побиједили су Швајцарску у 4. колу квалификација за Свјетско првенство.

Након прве четвртине утакмице репрезентативци Бих повели су резултатом 21:14.

На полувремену разлика је знатно порасла, БиХ је водила 50:34. У трећем дијелу утакмице резултата је износио 74:52 у корист БиХ.

Србија Турска кошарка

Кошарка

Србија доживјела други узастопни пораз од Турске

Репрезентација БиХ овом побједом је осигурала наредну фазу квалификација за Свјетско првенство.

