Тринкијери од наредне сезоне тренер црно-бијелих!

Извор:
Телеграф
02.03.2026
20:22
Коментари:0
Андреа Тринкијери постаће нови тренер ПАОК-а од наредне сезоне.
Ову вијест потврдио је његов менаџер, Мишко Ражнатовић послије ранијих спекулација да је посао близу привођења крају. Италијански стручњак неко вријеме је без посла, али ће још мало морати да сачека са наставком рада, јер је потписао уговор од почетка сезоне 2026/27.
Било је приче да би Тринкијери могао и назад у Партизан када је Жељко Обрадовић поднио оставку, али остало је само на спекулацијама. Италијан није поново сјео на клупу београдских црно-бијелих, али ће сјести на клупу солунских црно-бијелих.
Андреа Тринкијери је своју каријеру почео у Ваноли Баскету, а онда је тренирао Јувеказерту, Вероли, Канту, прије него је стигао у Уникс из Казања. Након Русије је ишао пут Њемачке и тима Бросе Бамберга, па и Партизана, Бајерна и Жалгириса.
(Телеграф)
Савјети
1 ч0
Србија
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
21
56
21
52
21
42
21
39
21
27
Тренутно на програму