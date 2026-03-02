Ердоган позива на примирје

Извор:
02.03.2026
21:39
Турска спремна да пружи помоћ да се успостави мир између САД, Израела и Ирана.
Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је данас да ће Турска помоћи у постизању примирја између Сједињених Америчких Држава, Израела и Ирана, позивајући на крај сукоба и очување мира у региону Блиског истока у јеку интензивирања дипломатије Турске са земљама Блиског истока и Персијског залива.
Ердоган је, обраћајући се члановима своје партије у Анкари, навео да Турска „стоји на страни мира” и да жели крај „купања у крви и патње невиних цивила и деце”, наглашавајући да су америчко-израелски удари у суботу, који су изазвали рат и иранске одмазде, били „нелегални”, преноси Ал Џазира.
Турски председник је током викенда одржао низ телефонских разговора са светским и регионалним лидерима, укључујући предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, емира Катара Шеика Тамима бин Хамада Ал Танија, предсједника Уједињених Арапских Емирата (УАЕ) Шеика Мухамеда бин Заједа саудијског престолонаслиједника Мухамеда бин Салмана, емира Кувајта Мешала Ал-Ахмада Ал-Џабера Ал-Сабаха и предсједницу Европске комисије Урсулу фон дер Лајен.
У разговорима Ердоган је, преноси Анадолија, позвао све стране да се врате дипломатији и преговорима, наглашавајући да Турска и Саудијска Арабија улажу велике напоре да решавају спорове дијалогом и да је дипломатско рјешење „најрационалнији пут”.
Он је упозорио да сукоб, уколико се не интервенише, може да има озбиљне регионалне и глобалне безбедносне последице, истичући да Турска остаје спремна да подржи мировне напоре.
Сједињене Америчке Државе и Израел напали су у суботу ујутру Иран у, како је саопштено, „превентивним нападима”, до којих је дошло након неуспјеха на више рунди преговора о иранском нуклеарном програму, преноси Тањуг. Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.
