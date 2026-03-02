Logo
Ердоган позива на примирје

Ердоган позива на примирје
Фото: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Турска спремна да пружи помоћ да се успостави мир између САД, Израела и Ирана.

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је данас да ће Турска помоћи у постизању примирја између Сједињених Америчких Држава, Израела и Ирана, позивајући на крај сукоба и очување мира у региону Блиског истока у јеку интензивирања дипломатије Турске са земљама Блиског истока и Персијског залива.

Ердоган је, обраћајући се члановима своје партије у Анкари, навео да Турска „стоји на страни мира” и да жели крај „купања у крви и патње невиних цивила и деце”, наглашавајући да су америчко-израелски удари у суботу, који су изазвали рат и иранске одмазде, били „нелегални”, преноси Ал Џазира.

Турски предсједник је током викенда одржао низ телефонских разговора

Турски председник је током викенда одржао низ телефонских разговора са светским и регионалним лидерима, укључујући предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, емира Катара Шеика Тамима бин Хамада Ал Танија, предсједника Уједињених Арапских Емирата (УАЕ) Шеика Мухамеда бин Заједа саудијског престолонаслиједника Мухамеда бин Салмана, емира Кувајта Мешала Ал-Ахмада Ал-Џабера Ал-Сабаха и предсједницу Европске комисије Урсулу фон дер Лајен.

Позвао све стране да се врате дипломатији

У разговорима Ердоган је, преноси Анадолија, позвао све стране да се врате дипломатији и преговорима, наглашавајући да Турска и Саудијска Арабија улажу велике напоре да решавају спорове дијалогом и да је дипломатско рјешење „најрационалнији пут”.

Путин-Ердоган-састанак-12122025

Свијет

Путин и Ердоган разговарали 40 минута иза затворених врата

Он је упозорио да сукоб, уколико се не интервенише, може да има озбиљне регионалне и глобалне безбедносне последице, истичући да Турска остаје спремна да подржи мировне напоре.

Сједињене Америчке Државе и Израел напали су у суботу ујутру Иран у, како је саопштено, „превентивним нападима”, до којих је дошло након неуспјеха на више рунди преговора о иранском нуклеарном програму, преноси Тањуг. Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.

(политика)

