Шкотска легализује водену кремацију

Шкотска је постала прва земља у Уједињеном Краљевству која је легализовала водене кремације, нудећи породицама трећу опцију уз традиционални покоп и кремацију. Поступак, познат као алкална хидролиза, сматра се еколошки прихватљивијом алтернативом, а тијела се након њега, слично као код класичне кремације, у облику праха враћају породици у урни, пише ББЦ.
Током поступка, тијело умотано у биоразградиви покров од материјала попут свиле или вуне ставља се у комору под притиском. Тамо се загријава на 150°Целзијуса у мјешавини воде и калијевог хидроксида до 90 минута, што убрзава природни процес разградње и отапа мека ткива.
Након тога остају само кости, које се затим испиру на 120°Целзијуса, суше и уситњавају у груби прах помоћу посебног уређаја. Процјењује се да алкална хидролиза ствара седам пута мањи уггљени отисак од класичне кремације. Овај поступак већ се користи у другим земљама, укључујући Ирску и САД, а одабран је и као метода кремације борца против апартхејда, надбискупа Десмонда Тутуа.
Министарка јавног здравства Џени Минто назвала је водену кремацију "еколошки прихватљивом алтернативом".
"Избори које људи доносе о своме посљедњем испраћају дубоко су лични и зависе од вриједности, увјерења и жеља породице. Поступак је под истим заштитним мјерама и регулаторним захтјевима као и постојеће методе, што ожалошћених породицама, те даје сигурност да се с њиховим вољенима поступа с пажњом, достојанством и поштовањем", изјавила је Минто.
Прије него што поступак заживи у Шкотској, потребно је изградити постројења за хидролизу, за што ће бити потребне грађевинске дозволе. Шкотска влада очекује да ће се прве водене кремације обавити током љета.
Хелен Чандлер, директорица фирме "Киндлy Еарт" која има ексклузивна права на производњу опреме у Великој Британији, рекла је да не очекује да ће хидролиза постати стандард, већ да ће понудити другачији избор ожалошћеним породицама. "Знамо да неће свако изабрати хидролизу, и у томе је поента. Циљ је породицама пружити већи избор. Свака породица има друкчије вриједности и приоритете, а неки људи, поготово они који унапријед планирају властити погреб, траже опције које су у складу с њиховим особним ставовима", казала је.
Ендрју Пурвес, главни оперативни директор погребног предузећа "Вилијам Пурвс", поздравио је нову могућност. "Код погреба је најважнији избор, могућност да свако добије испраћај какав сматра прикладним за себе. Људи током живота имају пуно избора, стога је добро знати да сада имају још једну опцију и за свој посљедњи испраћај", рекао је, додавши да већ имају клијенте који су ту опцију уврстили у своје погребне планове. Очекује се да ће цијена бити слична или нешто виша од класичне кремације.
Из погребног предузећа "Коп фјунуралкер" такође су поздравили законску промјену. "Пружање већег избора клијентима кључан је дио наше понуде, стога снажно подржавамо истраживање алтернативних метода испраћаја", поручили су.
