У Шкотској могућ нови референдум о независности

Извор:

СРНА

18.01.2026

13:39

У Шкотској могућ нови референдум о независности
Фото: Танјуг / АП

Премијер Шкотске Џон Свини изјавио је данас да би позвао на нови референдум о независности ако његова Шкотска национална партија освоји већину на изборима за шкотски парламент, који ће бити одржани у мају.

Он је оцијенио да би то могло би оконча мандат британског премијера Кира Стармера, преноси Ројтерс.

Jelena Karleuša

Сцена

Карлеуша ударила шамар Десингерици, па се обратила овој пјевачици

Свини, лидер Шкотске националне партије која управља Шкотском скоро 19 година, позвао је бираче наклоњене независности да његовој партији обезбиједе велику већину у мају.

"Ако Шкоти желе да Шкотска постане независна, Шкотска национална партија мора да оствари заиста добар резултат на предстојећим изборима", рекао је Свини за "Скај њуз".

На референдуму 2014. године Шкоти су одбацили прекид више од 300 година старе уније са Енглеском резултатом 55 одсто према 45 одсто, али националисти тврде да је гласање за "Брегзит" двије године касније, против којег се већина шкотских бирача изјаснила, промијенило све.

Вијеће народа

Република Српска

Вијеће народа: Нема повреде виталног националног интереса, чека се нова сједница НСРС

Највиши британски суд пресудио је да шкотска Влада не може да одржи други референдум о независности без одобрења британског парламента, али Свини је рекао да вјерује да Стармер до краја године неће бити премијер.

"Велика Британија је наводно партнерство равноправних, па Шкотска има демократско право да одлучи о својој будућности, а друго, ако освојим већину...не мислим да ће Стармер бити премијер", поручио је Свини.

Тагови:

Škotska

referendum

