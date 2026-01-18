Апликације које највише троше батерију телефона

18.01.2026
Иако телефон свакодневно пуните до 100 %, у реалној употреби батерија се и даље празни невјероватно брзо. У многим случајевима проблем није истрошена батерија, већ апликације које се користе сваки дан, а које потајно троше огромну количину енергије у позадини.
Према најновијој анализи, велики број популарних апликација наставља да ради у позадини чак и када их корисник активно не користи, што дугорочно представља озбиљно оптерећење за батерију. Приликом анализе просјечног времена кориштења екрана, потрошње мобилних података, потрошње енергије по сату и активности у позадини, а затим процјене колико свака апликација потроши батерије на мјесечном нивоу, објављена је листа десет апликација које највише троше енергију.
На листи се углавном налазе апликације које већина корисника свакодневно има инсталиране, прије свега сервиси за видео стриминг, друштвене мреже и музичке платформе. На самом врху налази се Нетфлиx, који је оцијењен као највећи потрошач батерије. Слиједе ТикТок, Јутјуб, Тхреадс и Снепчет.
Од шестог до десетог места налазе се ЦапЦут, Инстаграм, Фејсбук, Спотифи и ЧетГПТ.
Посебно је проблематично то што апликације за музику и друштвене мреже често троше енергију и када нису активно отворене. Оне одржавају везу са мрежом, синхронизују податке и освјежавају садржај у позадини, а да корисник тога није свјестан. Како оваква потрошња не мора одмах да доведе до загријавања уређаја, она се често тешко примјећује.
Стручњаци наводе да за побољшање аутономије телефона није нужно одмах куповати нови уређај. Препоручује се искључивање позадинског рада за апликације које нису неопходне, смањење освјетљености екрана или укључивање аутоматског подешавања освјетљености, уклањање апликација које много троше батерију а ријетко се користе, као и редовно ажурирање апликација и самог система. Све ове мјере могу значајно смањити свакодневну "анксиозност због батерије", преноси ЛТН.
