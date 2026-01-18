Logo
Large banner

Апликације које највише троше батерију телефона

18.01.2026

13:07

Коментари:

0
Апликације које највише троше батерију телефона
Фото: Steve Johnson/Pexels

Иако телефон свакодневно пуните до 100 %, у реалној употреби батерија се и даље празни невјероватно брзо. У многим случајевима проблем није истрошена батерија, већ апликације које се користе сваки дан, а које потајно троше огромну количину енергије у позадини.

Према најновијој анализи, велики број популарних апликација наставља да ради у позадини чак и када их корисник активно не користи, што дугорочно представља озбиљно оптерећење за батерију. Приликом анализе просјечног времена кориштења екрана, потрошње мобилних података, потрошње енергије по сату и активности у позадини, а затим процјене колико свака апликација потроши батерије на мјесечном нивоу, објављена је листа десет апликација које највише троше енергију.

Емануел Макрон

Свијет

Макронова популарност најнижа до сада

Листа десет апликација које највише троше батерију

На листи се углавном налазе апликације које већина корисника свакодневно има инсталиране, прије свега сервиси за видео стриминг, друштвене мреже и музичке платформе. На самом врху налази се Нетфлиx, који је оцијењен као највећи потрошач батерије. Слиједе ТикТок, Јутјуб, Тхреадс и Снепчет.

Од шестог до десетог места налазе се ЦапЦут, Инстаграм, Фејсбук, Спотифи и ЧетГПТ.

Посебно је проблематично то што апликације за музику и друштвене мреже често троше енергију и када нису активно отворене. Оне одржавају везу са мрежом, синхронизују податке и освјежавају садржај у позадини, а да корисник тога није свјестан. Како оваква потрошња не мора одмах да доведе до загријавања уређаја, она се често тешко примјећује.

Љубавни пар

Љубав и секс

Три тешке истине о браку за које многи не желе да чују

Стручњаци наводе да за побољшање аутономије телефона није нужно одмах куповати нови уређај. Препоручује се искључивање позадинског рада за апликације које нису неопходне, смањење освјетљености екрана или укључивање аутоматског подешавања освјетљености, уклањање апликација које много троше батерију а ријетко се користе, као и редовно ажурирање апликација и самог система. Све ове мјере могу значајно смањити свакодневну "анксиозност због батерије", преноси ЛТН.

Подијели:

Тагови:

Мобилни телефон

baterija

aplikacije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драгана Мирковић данас прославља рођендан: Ево колико година пуни

Сцена

Драгана Мирковић данас прославља рођендан: Ево колико година пуни

4 ч

0
Коњи галопирали кроз ломачу

Свијет

Коњи галопирали кроз ломачу

4 ч

0
У породичној кући пронађено тијело младића

Хроника

У породичној кући пронађено тијело младића

4 ч

0
Незгода у Сарајеву: Аутом ударила жену

Хроника

Незгода у Сарајеву: Аутом ударила жену

4 ч

0

Више из рубрике

Sunce Nebo Suncev sistem

Наука и технологија

Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

18 ч

1
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

Да ли нас чека духовна апокалипса? Људи се окрећу четботовима који тврде да су Бог

1 д

0
Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике

Наука и технологија

Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике

1 д

0
Научници открили змију величине аутобуса

Наука и технологија

Научници открили змију величине аутобуса

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

16

42

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

16

41

Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

16

35

Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

16

34

Трагедија код Градишке: Оклизнуо се, опалио из пушке и усмртио суграђанина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner