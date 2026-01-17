Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

17.01.2026
На Сунцу се формирала велика коронална рупа, показују најновији подаци Лабораторије за соларну астрономију Института за истраживање свемира Руске академије наука и Института за соларно-земаљску физику, преносе данас руски медији.
Према подацима те лабораторије, рупа је висока око милион километара, пренијела је агенција Интерфакс.
Како се наводи, појава бројних короналних рупа на Сунцу почела је у првим мјесецима прошле године, одмах након врхунца соларног циклуса који се догодио између октобра и децембра 2024. године.
То је довело до наглог повећања броја магнетних олуја прошле године од 60 посто, навели су научници.
Дуговјечна активност и соларни минимум
“Све у свему, повећање броја магнетних олуја могло би да се настави још најмање двије године, отприлике до 2028. године, након чега би требало да почне брзи пад свих врста соларне активности, што би довело до соларног минимума око 2029 и 2030. године“, наводи се у извјештају лабораторије, пренијела је руска агенција.
