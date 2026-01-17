Стиже први млади Мјесец у 2026, неки знакови би могли остати без новца

17.01.2026
21:38
Коментари:0
Први млади Мјесец у 2026. години, који се 18. јануара одвија у знаку Јарца, доноси енергију стабилности, зрелих одлука и постављања дугорочних циљева, а његов ће се утицај најјаче осјетити код четири хороскопска знака.
Први лунарни циклус у 2026. години започиње 18. јануара, када ће се на небу појавити млади Мјесец у знаку Јарца. Овај астролошки догађај, описан као стабилизујућа сила, поставља темеље за надолазећу годину, доносећи теме дисциплине, обновљене амбиције и промишљеног планирања.
За разлику од драматичних преокрета, енергија овог младог Мјесеца подстиче постојан напредак и емоционалну зрелост. Будући да се и Марс налази у Јарцу, нагласак је на истрајности, одговорности и дугорочним циљевима.
Ово је тренутак за промишљање о недавним постигнућима, али и за припрему нових почетака док се приближава сезона Водолије. Иако седмица која претходи младом Мјесецу, од 12. до 18. јануара, доноси одређене напетости због квадрата Сунца са Хироном и Марсом, што може подстакнути унутрашње несигурности, крај седмице нуди прилику за јасноћу и раст.
Ипак, четири хороскопска знака ће најснажније осјетити његов утицај.
Како се млади Мјесец догађа управо у вашем знаку, ово је за вас изузетно значајан период. Сматрајте га својим личним почетком године, временом за дубоку саморефлексију, постављање нових циљева и, што је најважније, обнову односа са самим собом. Енергија Јарца доноси вам приземљење и прилику за исцјељење, припремајући вас за све изазове који слиједе.
Ипак, седмица би могла започети спорије него што бисте жељели, стога је стрпљење кључно. Улазак Венере у Водолију 17. јануара може донијети одређени финансијски притисак или потребу да поново преговарате о нечему што сте сматрали ријешеним.
Сам млади Мјесец могао би те напетости довести до врхунца, јер ствара потенцијални сукоб са особом са којом свакодневно сарађујете. Препоручује се да прегледате све своје обавезе, посебно оне финансијске, и пажљиво прочитате све документе прије потписивања.
За Овнове, овај млади Мјесец обасјава поље каријере и професионалних амбиција. Пред вама је период од шест мјесеци који може донијети повећану одговорност, али и прилику да изоштрите своје лидерске вјештине. Лунарни утицај подстиче вас на сарадњу и тражење помоћи када је то потребно.
Но, припазите, јер бисте могли схватити да сте се превише обавезали или направили више планова него што можете испунити. Млади Мјесец у Јарцу може донијети ситуације које укључују борбе за моћ, критике или снажна неслагања на радном мјесту.
Кључно је да пазите на своје реакције и не допустите да вас љутња лако обузме. Ако се суочите са критиком, умјесто бурне реакције, затражите конкретне савјете за побољшање. Емоционална интелигенција биће ваш најјачи савезник ове седмице.
Близанцима млади Мјесец у Јарцу доноси снажан подстицај на интроспекцију, стављајући нагласак на вашу прошлост и смјер у којем желите кренути. Ово је идеално вријеме за затварање емоционалних циклуса и отпуштање веза које више нису усклађене са вашим дугорочним циљевима. Транзит вас подстиче да откријете нове ствари о себи и свијету око вас, јачајући осјећај сопствене вриједности.
Очекујте промјене у динамици односа јер ћете природно привлачити људе који су више у складу са вашом аутентичном природом. За оне у везама, ово је прилика да процијените снагу своје повезаности и размислите о начинима како је можете побољшати. Како се приближава сезона Водолије, осјећаћете се оснаженије и просвијетљеније.
За разлику од других знакова који се суочавају са изазовима, Дјевицама овај млади Мјесец доноси дах заиграности и романтике. Утицај ове лунације уноси елементе радости и љубави у ваш живот. Ако сте слободни, сљедећих шест мјесеци могло би вам донијети сусрет са особом која ће вас истински заинтересовати.
Онима у везама овај транзит јача повезаност и уноси свјежу енергију. Налазите се у фази еволуције, у којој боље разумијете шта значи бити добар пријатељ и партнер. Млади Мјесец подстиче вас да се опустите, забавите и препустите ужицима.
Ово је идеално вријеме да се ослободите тјескобе, пробудите своју креативност и можда чак отпутујете или научите нешто ново из удобности свог дома, преноси Нет.хр.
