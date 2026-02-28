Logo
Директан погодак: Овако је Иран уништио радар у америчкој бази

28.02.2026

15:20

Иран погодио амерички радар
Фото: Screenshot / X

У најновијем нападу камиказа дроновима ХЕСА Шахид 136 погођен је и уништен радар у америчкој бази за поморску подршку у Бахреину.

Након низа балистичких ракета, иранска војска је лансирала велики број камиказа дронова ХЕСА Шахид 136 од којих је најмање један погодио поморску базу америчке војске у Бахреину.

Иран брод

Свијет

Иран има адут којим би изазвао глобални хаос и пакао на земљи

Дрон је избјегао противваздушну одбрану америчке и бахреинске војске и директно погодио куполу у којој се налазио радар.

Након јутрошњег поготка у комплекс поморске луке дошло је до великог пожара због чега се изнад базе види густ црни дим.

База Јуфар представља једну од кључних база америчке војске за операције на подручју Блиског истока јер је у њој смјештена Централна команда америчких поморских снага (НАВЦЕНТ) и америчка 5. флота.

Напад Израела на Иран

Свијет

Овако је почео рат - објављени видео снимци

Ова база логистички подржава ратне бродове америчке ратне морнарице.

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Bahrein

