Позната Српкиња из Дубаија: Абу Даби гори, лете ракете изнад глава

Инфлуенсерка Сара Дамњановић, познатија као Сара ТКД, тренутно је у Дубаију, гдје је недавно одјекнуло бар пет експлозија, након што је Иран покренуо контранападе након заједничког удара Америке и Израела.
Сара је описала свој доживљај овог догађаја.
Сара каже да се цијела зграда тресла и да је тренутно "заробљена" у Дубаију, јер није паметно ићи на аеродром.
"Изјурила сам из зграде јер сам чула бомбе, цијела зграда се тресла, могао си да осјетиш притисак у ваздуху. Врата су се тресла, све се тресло, само смо хтјели да побјегнемо. У том тренутку смо стримовали на тиктоку, све смо искључили истог момента. Дечко из хотела, који је из Израела, он је сликао бомбу. Не знам шта да кажем, Абу Даби гори. Не би било паметно у овом тренутку бјежати на аеродром. Заглављени смо овдје. Тај дечко из Израела нам је рекао да се смиримо и не бринемо", рекла је на Инстаграму српска инфлуенсерка.
Њен видео је убрзо банован на Инстаграму, али се она поново огласила на сторију и поручила:
"Лете нам ракете изнад глава".
Да подсјетимо, у Дубаију је наводно одјекнуло бар пет експлозија, након што је Иран покренуо контранападе након заједничког удара Америке и Израела.
Противваздушна одбрана (ПВО) је активирана, а на снимцима са друштвених мрежа види се како је аеродром у Дубаију паралисан.
ЦНН јавља да су новинари у Дубаију управо чули пет експлозија. Четири експлозије биле су веома гласне.
Није јасно да ли су експлозије настале усљед напада, пресретања ракета од стране система противваздушне одбране УАЕ или нечег трећег.
Дубаи је комерцијални и туристички центар УАЕ и у њему се не налазе ниједни познати амерички војни објекти.
Видео који је снимио један репортер ЦНН-а приказује дим који се диже из подручја близу луке Џабал Али у Дубаију, главног глобалног чворишта за бродарство и логистику.
На снимцима који су објављени на друштвеним мрежама види се да је дошло до колапса и на аеродрому у Дубаију због ракета које је лансирао Иран.
