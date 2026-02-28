Logo
Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

Извор:

АТВ

28.02.2026

17:14

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање
Фото: screenshot / RTCG

Бизнисмен и брат некадашњег предсједника Црне Горе Ацо Ђукановић, приведен је на саслушање у Основно државно тужилаштво у Никшићу.

Ђукановић је ухапшен након што је полиција јуче претресла његову имовину у никшићком насељу Растоци и у Подгорици. Порталу РТЦГ је потврђено да је Ђукановић ухапшен у ноћи између петка и суботе.

На саслушање су стигли и његови адвокати Никола Мартиновић и Ана Ђукановић. Осим њих, како јавља репортер РТЦГ, стигла је и адвокатица Неда Ивовић.

Њега ће у ОДТ Никшић саслушати дежурна тужитељка Вања Синђић.

Хапшење Ацо Ђукановић

Регион

Ухапшен брат Мила Ђукановића, шта је полиција све пронашла

Полиција је током претреса куће у Никшићу нашла оружје и експлозивне направе. Нађено је неколико пушака, као и полицијска опрема.

Раније јуче, полиција је опколила зграду у центру Подгорице у којој живи Ацо Ђукановић. У питању је зграда у Улици Вука Караџића, где су и просторије Прве банке.

Ацо Ђукановић је већински власник Прве банке.

