Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

Бизнисмен и брат некадашњег предсједника Црне Горе Ацо Ђукановић, приведен је на саслушање у Основно државно тужилаштво у Никшићу.
Ђукановић је ухапшен након што је полиција јуче претресла његову имовину у никшићком насељу Растоци и у Подгорици. Порталу РТЦГ је потврђено да је Ђукановић ухапшен у ноћи између петка и суботе.
На саслушање су стигли и његови адвокати Никола Мартиновић и Ана Ђукановић. Осим њих, како јавља репортер РТЦГ, стигла је и адвокатица Неда Ивовић.
Њега ће у ОДТ Никшић саслушати дежурна тужитељка Вања Синђић.
Ухапшен брат Мила Ђукановића, шта је полиција све пронашла
Полиција је током претреса куће у Никшићу нашла оружје и експлозивне направе. Нађено је неколико пушака, као и полицијска опрема.
Раније јуче, полиција је опколила зграду у центру Подгорице у којој живи Ацо Ђукановић. У питању је зграда у Улици Вука Караџића, где су и просторије Прве банке.
Ацо Ђукановић је већински власник Прве банке.
