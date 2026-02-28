Logo
Велики дерби на Градском стадиону: Борац води против Сарајева

АТВ

28.02.2026

18:29

Премијер лига БиХ: ФК Борац против Сарајева у Бањалуци
На Градском стадиону у Бањалуци на програму је велики дерби Премијер лиге БиХ између фудбалера Борца и Сарајева.

Борац - Сарајево

Фудбалери Борца повели су на Градском стадиону у Бањалуци, а гол је постигао Дамир Хреља у 47.минуту.

Са сјеверне трибине, уочи почетка утакмице, најватренији навијачи Борца скандирају “Хоћемо побједу!” чим су јасно ставили до знања шта очекују од екипе тренера Винка Мариновића.

ФК Борац

Premijer liga BiH

Сарајево

