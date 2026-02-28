Велики дерби на Градском стадиону: Борац води против Сарајева

Извор:
АТВ
28.02.2026
18:29
Коментари:0
На Градском стадиону у Бањалуци на програму је велики дерби Премијер лиге БиХ између фудбалера Борца и Сарајева.
Фудбалери Борца повели су на Градском стадиону у Бањалуци, а гол је постигао Дамир Хреља у 47.минуту.
Са сјеверне трибине, уочи почетка утакмице, најватренији навијачи Борца скандирају “Хоћемо побједу!” чим су јасно ставили до знања шта очекују од екипе тренера Винка Мариновића.
Најновије
Најчитаније
20
10
19
59
19
55
19
50
19
38
Тренутно на програму