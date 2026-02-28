Logo
Large banner

Италијански министар одбране заглављен у Дубаију са породицом

Извор:

Агенције

28.02.2026

19:59

Коментари:

0
италијански министар Гвидо Крозето
Фото: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Италијански министар одбране Гвидо Крозето остао је у Дубаију са породицом, јер су летови обустављени након америчких и израелских напада на Иран, изјавио је данас извор близак министарству.

Извор је за Ројтерс рекао да је Крозето напустио Рим синоћ цивилним летом, како би се придружио својој породици, која је већ била у Дубаију на одмору.

Наводно, требало је да се врати у Италију данас поподне, али је италијански авио-превозник ИТА ервејз обуставио све летове из Дубаија до сутра.

Подијели:

Тагови :

Иран

Дубаи вести

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Избјељивач за веш: Како га користити безбједно и ефикасно

Савјети

Избјељивач за веш: Како га користити безбједно и ефикасно

18 мин

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Република Српска ће увијек бити уз своје пријатеље и савезнике из Израела

23 мин

1
Лука Пејић

Остали спортови

Бањалука домаћин балканског првенства у каратеу, Пејићу злато у Борику

35 мин

0
Тениска лоптица

Тенис

"Каћин меморијал": Филип Ђокић и Ангелина Ћердић славили у Бањалуци

35 мин

0

Више из рубрике

Палма Џумејра у пламену

Свијет

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

3 ч

0
Ирански министар спољних послова, Абас Арагчи

Свијет

Огласио се ирански министар спољних послова: Ево шта каже о судбини Хамнеја

3 ч

0
Напад на Дубаи

Свијет

Позната Српкиња из Дубаија: Абу Даби гори, лете ракете изнад глава

3 ч

2
Ко је Али Хамнеи и ко су његови могући насљедници

Свијет

Ко је Али Хамнеи и ко су његови могући насљедници

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Ужас на Ади: Пронађено тијело жене

19

59

Италијански министар одбране заглављен у Дубаију са породицом

19

55

Избјељивач за веш: Како га користити безбједно и ефикасно

19

50

Додик: Република Српска ће увијек бити уз своје пријатеље и савезнике из Израела

19

38

"Каћин меморијал": Филип Ђокић и Ангелина Ћердић славили у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner