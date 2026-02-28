Италијански министар одбране заглављен у Дубаију са породицом

Извор:
Италијански министар одбране Гвидо Крозето остао је у Дубаију са породицом, јер су летови обустављени након америчких и израелских напада на Иран, изјавио је данас извор близак министарству.
Извор је за Ројтерс рекао да је Крозето напустио Рим синоћ цивилним летом, како би се придружио својој породици, која је већ била у Дубаију на одмору.
Наводно, требало је да се врати у Италију данас поподне, али је италијански авио-превозник ИТА ервејз обуставио све летове из Дубаија до сутра.
